Türkiye'nin kanayan yarası 'sözlü miras'

Meseleye devletin el atması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Mustafa Şeker "60 yıl önce ailenin kendi arasında hallettiği mirası, ikinci ve üçüncü kuşak yargıya taşıyor. Mirası harcayan kişi, yeniden hak talep edebiliyor. Devlet bilirkişi atayarak çözüm bulabilir." diyor.

Şifahen bırakılan miras, ikinci kuşakta davalara konu oluyor. Mahkemelere binlerce dosya ile dolu.

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