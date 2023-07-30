FETÖ'nün ikiz yapılanması Yehova Şahitleri!

Kocaeli'nde FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda örgüt üyesi E.A'nın evinde çıkan bir belge dikkat çekti. FETÖ'nün mahrem yapılanmasındaki görevi nedeniyle 6 yıl cezaevinde kaldıktan sonra Kocaeli'nde finans yapılanmasında yeniden faaliyet gösteren müteahhit Evren A.'nın evinde "Yehova Şahitleri 2023 Bölge İbadet ve üyelik kartı" bulundu.



Zanlı "İnternette gördüm, merak edip üye oldum" savunmasıyla soruları geçiştirirken, ABD merkezli kurulan Yehova Şahitleri isimli yapı ile FETÖ'nün neredeyse birebir benzerliği de akıllara yeni sorular getirdi. Evren A. tutuklanırken iki yapının birbirine paralel aynı özelliklere sahip olması nedeniyle soruşturma derinleştirildi.

Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün güncel ve finansal yapılanmasının tespitine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 25 Temmuz'da Kocaeli merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli şahıs gözaltına alındı.



Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda 41 bin 250 dolar, 900 Euro para ile örgüt mensuplarının kendi aralarında kullanmış olduğu programların da yüklü olduğu çok sayıda dijital materyal, örgüt lideri Fethullah Gülen'e ait çok sayıda kitap ele geçirildi. Bunların yanı sıra E.A isimli şüphelinin evinde "Yehova Şahitleri 2023 Bölge ibadet ve üyelik yaka kartı" ele geçirildi. 4 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden aralarında E.A.'nın da bulunduğu 7 zanlı tutuklandı.

ÖRGÜTÜN MAHREM YAPILANMASINDA GİRESUN'A ATANMIŞ

Evinde adına düzenlenmiş "Yehova Şahitleri 2023 Bölge ibadet ve üyelik yaka kartı" ele geçirilen Evren A'nın FETÖ'nün eğitim kurumlarında öğretmen olarak çalışırken, örgütün mahrem yapılanmasında İstanbul'dan Giresun'a görevlendirildiği, Giresun'da örgüt içerisinde üst düzey görevlerde bulunduğunun ortaya çıkmasının ardından 15 Temmuz darbe girişiminin ardından gözaltına alınıp tutuklandığı öğrenildi.

Cezaevinden tahliye olduktan sonra Kocaeli'nin Gebze ilçesinde müteahhitlik yapan Evren A. Yehova Şahitleri tarikatına neden üye olduğunun sorulması üzerine "internette gördüm, meraktan gittim" demekle yetindi.

FETÖ İLE YEHOVA ŞAHİTLERİ BENZERLİĞİ

Yehova Şahitleri adı verilen yapı, Amerika'da kurulmuş olmasına rağmen bütün dünyada faaliyet gösteriyor. FETÖ gibi, her milletten şahit kazanmaya ve bütün ülkelerde örgütlenmeye özellikle önem veren yapı, tarikat içi organizasyon ve faaliyetler açısından da FETÖ'ye çok benziyor. Fethullahçılar gibi onlar da toplantılara ve eğitime, özellikle de yapı içi eğitime çok önem veriyor.

Bu sebeple, her hafta düzenli olarak toplantılar yapan Yehova şahitleri, üyelerine bu toplantılarda taraftar kazanmak için diğer insanlarla nasıl bir iletişim kurmaları gerektiği hakkında bilgiler veriyor. Bu dersler esnasında ve derslerde öğrendiklerini yeni tarikat adaylarına anlatmak için yapılan görüşmeler esnasında vaizler veya vaiz grupları İncil yerine başta Kitab-ı Mukaddes olmak üzere kendi inançlarını anlatan kitap ve broşürler kullanıyor. İki yapının faaliyet göstermek için kullandığı yöntemler arasında da büyük benzerlikler bulunuyor. Örneğin Yehova Şahitleri de FETÖ gibi basın ve yayına büyük önem veriyor.



Kuruldukları tarihten kısa süre sonra bir dergi çıkarmaya başlamaları da bunu gösteriyor. Yehova Şahitleri, propaganda çalışmaları ile paralel olarak her yıl dünyanın en büyük şehirlerinde tüm dünyadan gelen bazı delegelerinin katılımıyla eğitim ve değerlendirme toplantıları yapıyor. Yehova Şahitleri ile FETÖ'nün bir diğer benzerliği de yaptıkları faaliyetlere verdikleri isimler.



Yehova Şahitleri kendi mensuplarına ''hizmetçi'' veya ''hizmet eri'', faaliyetlerine de '' hizmet'' derken, FETÖ'de üyelerinin faaliyetine hizmet, üyelerine de hizmet eri dediği biliniyor. FETÖ'nün finansa yapılanmasında faaliyet yürüten önemli ismin Yehova Şahitleri'ne üye olmasının ortaya çıkmasının ardından güvenlik güçleri şüphelinin bağlantılarına yönelik soruşturmayı derinleştirdi.

Halit TURAN