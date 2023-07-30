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BİLSEM öğrencileri Türkiye'nin adını dünyaya duyurdu

Türkiye, bilime yaptığı yatırımların meyvesini topluyor. Her yıl yüz binlerin katıldığı TEKNOFEST'ten çıkan başarılı projeler örnek oldu. Gençler, dünyadaki yarışmalardan şampiyonluklarla döndü.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 30 Temmuz 2023 08:36, Son Güncelleme : 30 Temmuz 2023 08:43
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BİLSEM öğrencileri Türkiye'nin adını dünyaya duyurdu

Üstün yetenekli öğrencilerin kendi yeteneklerini geliştirmelerine katkıda bulunmak için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından kurulan Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) Türkiye'nin adını tüm dünyaya duyurdu.

Gaziosmanpaşa BİLSEM'de eğitim alan 3 lise öğrencisi dünyanın en saygın robot sporları yarışması Roboworld Cup yarışmasında 'İnovasyon' alanında en iddialı ülkelerin takımlarını geride bırakarak şampiyon oldu. Bu yıl Almanya'da düzenlenen ve 23 farklı ülkenin katıldığı yarışma dünyanın en prestijli robot sporları müsabakası olarak biliniyor.

Farklı liselerde okuyan ancak okul dışında BİLSEM'de de eğitim alan İlkcan Dumanoğlu, Ahmet Ceran ve Sarp Sadettinoğlu dünyanın en önemli üniversitelerinde görev yapan profesörlere karşı sunum yaptıkları yarışmada birincilik kazandılar. Öğrenciler tarafından hazırlanan "Yüksek Verimlilikli Otonom Dikey Rüzgar Tribünü" isimli proje 6 aylık bir ön hazırlık ve oldukça sıkı bir araştırma geliştirme sürecinin ardından jüri tarafından birincilik elde etti.

Proje rüzgarın hızına bağlı olarak herhangi bir kesinti olmadan sürekli elektrik üretilebilen bir otonom dikey rüzgar türbini. Proje sürdürülebilir temiz ve ucuz enerji üretebilmenin yolunu açacak.

RAKİPLERİMİZ ÇOK DONANIMLIYDI

Projenin yaklaşık 1,5 senelik bir gelişme süreci olduğunu söyleyen takım öğrencileri; "Zorlu bir süreçti sabahlara kadar çalıştık rakiplerimiz de çok kaliteliydi ancak kendimize inandık ve kazanarak birincilik elde ettik. Saygın lise ve üniversitelilerden oluşan diğer takımlar da gayet güçlüydü ancak biz kendi farkımızı ortaya koyarak güzel başarı elde ettik. Türkiye'yi böyle bir yarışma da temsil ettiğimiz ve birincilik kazandığımız için mutluyuz gururluyuz." dedi.

Gaziosmanpaşa BİLSEM Müdürü Hacer Kayalar da; "Çocuklarımızın bayrağımızı böylesine prestijli bir yarışmada dalgalandırması gerçekten göğsümüzü kabarttı. Hazırlık döneminde yarışma döneminde birçok sorunla karşılaştık ama inancımızı, umudumuzu hiç kaybetmedik" diye konuştu.

PROFESÖRLER AYAKTA ALKIŞLADI

BİLSEM'lerde okullardan farklı olarak tamamen gönüllülük üzerine çalışmalar yapıldığını ve ödev olmadığını anlatan Gaziosmanpaşa BİLSEM Müdür Yardımcısı Hanefi Alper Alkaç; "Öğrencilerimiz ilkokul ikinci sınıftan beri BİLSEM'de eğitim alıyorlar.

Ürettikleri proje Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesinin temiz enerji, iklim değişikliği ve sürdürülebilir çevre gibi önemli tematik alanlarına büyük katkılar sağlayacak. Bir kampçının yanında, küçük bir çiftçinin serasında da, sanayi sektöründe de kullanılabilecek bir enerji üretim projesi geliştirdiler." şeklinde konuştu.

Jürinin de kendilerine 'Bugüne kadar gördüğümüz en iyi takımdı' dediklerini aktaran Alkaç; "Yarışmada 'Hocam siz hangi enstitüden geldiniz?' diye soranlar oldu. BİLSEM deyince, kurumu anlatınca şaşırdılar. Birinciliğimiz açıklandığında dünyanın saygın üniversitelerinde görev yapan profesörler ayakta alkışladılar." açıklamasında bulundu.

DİĞER GENÇLERE ÖRNEK OLACAK

Gaziosmanpaşa BİLSEM Bilişim Öğretmeni Zülal Doğan; bu tarz uluslararası yarışmaların öğrencilerin dünyadaki rakiplerini tanıması ve onlarla hem arkadaşlık kurmak hem de akademik bağ oluşturmak adına çok önemli olduğu söyledi. Doğan; "Bunun yanı sıra bu tarz robotlar geliştiren diğer Türk öğrenciler de 'Bunu ben de yapabilirim' diyebilecek. Elde edilen birincilik bu anlamda da çok değerli." ifadelerini kullandı.

CEYDA KARAASLAN

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