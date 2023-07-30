Orman yangınlarında kullanılan İHA'larla ilgili iddialara açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaz aylarında artan sıcaklıklarla ortaya çıkan ve yeşil vatanı tehdit eden yangınlarla Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ve devletin diğer birimlerinin büyük fedakarlıklarla mücadele ettiğini belirtti.

OGM'nin kara ve hava filosunun İHA'larla desteklendiğini aktaran Çelik, Türkiye'nin İHA'ları yangın tespitinde kullanan Avrupa'da birinci, dünyada ikinci ülke olarak yangınla mücadelede referans ülke olduğunu kaydetti.

Çelik, yangın tehdidiyle mücadele ederken yalan haber ve yalan siyasetinin sinsi bir tehdit olarak ortaya çıktığını bir kere daha gördüklerini ifade ederek, "Her zaman olduğu gibi milli kazanımlara husumetle yaklaşanlar yine ortaya çıktı. OGM'nin yangınla mücadelesine gölge düşürmeye ve milli teknoloji hamlemizin öncü sembollerinden Bayraktar TB2 İHA'ların yangınları önlemede kullanılmasını, siyaset ve gazetecilik kılığına girmiş linç kampanyası ile hedef almaya çalışıyorlar. Seçim öncesi de sözde siyaset ve gazetecilik kılığında ortaya çıkan linç kampanyasına milletimiz gereken cevabı vermişti." değerlendirmesinde bulundu.

- "Malum çevreler, Türkiye'nin afetle mücadelesini hedef alıyorlar"

Ortaya koyulan yalan iddialara hem devlet kurumları hem de Baykar tarafından net ve açık cevaplar verildiğini hatırlatan Çelik, şunları kaydetti:

"Hem devlet kurumlarını hem de dünyanın dört bir yanında ülkemizi gururlandıran Bayraktar TB2 İHA'ların yangınla mücadelede kullanılmasını hedef alan linç kampanyasının halen devam ettiğini görüyor ve şiddetle kınıyoruz. Sözde gazetecilik ve siyaset kılığına girmiş bu sinsi kampanyalarla mücadele etmeye devam edeceğiz.

Malum çevreler, Türkiye'nin milli servet ve kazanımlarına düşmanlık ediyorlar ve aynı zamanda Türkiye'nin afetle mücadelesini de hedef alıyorlar. Oysa ki devlet kurumlarımız, yangınla mücadele alanında gelişen İHA teknolojilerden yararlanarak dünyada referans ülke haline gelmiş, bu alanda diğer devletlere örnek olmuştur. Tüm alanlarda milli teknoloji hamlemize öncülük eden firmalarımızla gurur duyuyoruz. Bunlar Türkiye'nin milli kazanımlarıdır."

- "Tüm ihale süreçleri açık ve şeffaf şekilde yürütülmüştür"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İHA teknolojilerinin, sadece milli savunmaya katkı sunmakla kalmadığının, yeşil vatanın korunmasında da stratejik rol oynamaya başladığının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Bu sayede başta her türlü felaketten etkilenebilecek vatandaşlarımız olmak üzere Orman teşkilatımızın ve gönüllülerimizin hayati risklere maruz kalma olasılıkları azalmıştır. Bu teknolojilerin kullanılmasına dair tüm ihale süreçleri açık ve şeffaf şekilde yürütülmüştür. Bu teknoloji sayesinde OGM yetkililerimiz 2020 yılından bu yana 3 bin 55 yangını erkenden tespit etmiştir. Yine bu sayede ilgili birimlerimizin söz konusu yangınlara ilk müdahale süresi 40-45 dakikadan 10 dakikaya kadar düşmüştür.

Doğaya ve çevreye sahip çıkmamıza stratejik katkı sunan teknolojilerimizi hedef alan çevreler ise tüm bu gerçekleri göz ardı ederek sadece yalan haber ve yalan siyaseti üretmeyi tercih etmekteler. Malum çevreler, ilgili kurumlarımızın şeffaf bir şekilde yürüttüğü ihale süreçlerine dair herhangi bir objektif kritere dayanmaksızın çirkin bir şekilde dil uzatıyorlar. Devlet kurumlarımızın İHA teknolojilerden yararlanması, dünyada uçuş/saat performansı ile verilen hizmetlere göre uygun ve kamu yararı gözetilerek sağlanmaktadır. Siyaset ve gazetecilik kılığına girmiş sinsi linç kampanyalarını yürütenler, belgeler ve rakamlar karşısında bir kere daha yalancı durumuna düşmüşlerdir. Bu çevreler özellikle OGM ve Baykar işbirliğini hedef alarak sinsi niyetlerini ortaya koymaktadır."

- "Söz konusu teknolojilerden daha ileri düzeyde yararlanma kararlılığındayız"

Bayraktar TB2 kiralamasının, dünyadaki benzer uçuş/saat maliyetli kiralamalardan en az 6 kat daha ucuz olduğunu kaydeden AK Parti Sözcüsü Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Ayrıca 4 Bayraktar İHA da Baykar tarafından ücretsiz olarak OGM'nin kullanımına sunulmuştur. Operasyona dair bakım, onarım, yakıt, personel, altyapı vb. tüm masrafları da Baykar tarafından üstlenilmektedir. Yeşil vatanımızı daha güçlü şekilde koruma adına kazanım olan ve gurur duyduğumuz söz konusu teknolojilerden daha ileri düzeyde yararlanma kararlılığındayız. Mavi vatanımızı nasıl savunuyorsak, yeşil vatanımızı da aynı kararlılık, hassasiyet ve üstün teknoloji ile korumaya devam edeceğiz. Bu üstün teknolojilere öncülük eden tüm mühendislerimize, emek veren tüm işçilerimize ve firmalarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz."