Galatasaray, Mauro Icardi'nin maliyetini açıkladı

Galatasaray'dan, konuyla ilgili Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero ve kulübü SAS Paris Saint Germain Football ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne, 4 sezona yayılmış taksitlerle, 10 milyon Euro transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 3 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 6 milyon Euro sezonluk ücret ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."