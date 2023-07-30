Bingöl'de arıların soktuğu kişi öldü
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir kişi arı sokması sonucu hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Temmuz 2023 15:21, Son Güncelleme : 30 Temmuz 2023 15:47
İlçeye bağlı Kantarkaya köyünde oğluyla çobanlık yapan M.Ç. (40), arıların saldırısına uğradı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Çınar'ın arı sokması sonucu hayatını kaybettiğini tespit etti.
Çınar'ın cesedi Karlıova Devlet Hastanesi'ne götürüldü.