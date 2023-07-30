Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: Alçaklar için yaşasın İDAM

İstanbul'da 2 ay önce ateş açılan tekel bayisine, bu gece de silahlı saldırı düzenlendi. Esenyurt'ta iki kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıda lüks bir cip ile olay yerine gelenlerden M.Ö., polis ekiplerince yakalandı. Firari 3 kişinin yakalanması için çalışma sürüyor.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral sosyal medya bir paylaşımda bulundu.



Saral: "Bu namussuz için ve onlara ortaklık eden alçaklar için yaşasın İDAM..!Kısasta Hayat vardır aksi halde ailelerin yüreği soğumaz."