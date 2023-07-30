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Büyükçekmece Gölü'nde korkutan görüntü

Büyükçekmece Gölü'nde su seviyesi hızla düşüyor. Önceden balık tutulan yerlerden geriye kuruyarak parçalanan toprak kaldı. İSKİ verilerine göre, şu an yüzde 18.47 doluluk oranına sahip Büyükçekmece Baraj gölünde geçtiğimiz yıl aynı dönemde doluluk oranı yüzde 74.55'ti. Gölün kuraklık nedeniyle yaklaşık 2 kilometreye kadar çekildiği belirtiliyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 30 Temmuz 2023 22:35, Son Güncelleme : 30 Temmuz 2023 22:41
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Büyükçekmece Gölü'nde korkutan görüntü

İstanbul'un barajlarında doluluk oranlarındaki hızlı düşüş sürüyor. İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarındaki doluluk oranı bugün yüzde 37.49 olarak ölçüldü.

Bir yıl önce bugün barajlardaki doluluk oranı yüzde 66.79 olarak ölçülmüştü. Bugün ölçülen değerin 2014 yılından bu yana Temmuz aylarında ölçülen en düşük değer olduğu belirtildi. İstanbul'un barajlarında 325.7 milyon metre küp su kaldığı belirtildi.

Barajlardaki hızla düşüşten Büyükçekmece barajı da nasibini aldı. Barajdaki doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 18.47 olarak ölçüldü. Büyükçekmece baraj gölünde ölçülen bu değerin 2014 yılından bu yana ölçülen en düşük değer olduğu belirtildi.

Bir yıl önce bugün Büyükçekmece baraj gölünde doluluk oranı yüzde 74.55 olarak ölçülmüştü. Büyükçekmece Gölü'nün sularının hızla çekilmesiyle gölün dibindeki deniz kabukları ortaya çıkarken kurumuş yosunlar dikkat çekiyor. Havadan çekilen görüntülerde ise, suyun çekildiği bölgenin büyüklüğü fark ediliyor.

"ÖNCEDEN BURADA PİKNİK YAPILIR BALIK TUTULURDU"
Su seviyesinin şimdiye kadar toplam 2 kilometreye yakın çekildiğini söyleyen çevre sakinlerinden Oktay Cantürk şunları söyledi:

"Ben bu yörenin insanıyım. İşim gereği bu yolu sürekli kullanırım. Büyükçekmece Gölü karşı taraftaki otoban yolunun 300 metre ilerisine kadar suyla doluydu. Ama kuraklık sebebiyle göl yaklaşık 2 kilometreye kadar çekildi. Göl çekilmeden önce vatandaşlar buraya piknik yapmaya, balık tutmaya gelirdi. Ama ne yazık ki bunların hiçbiri artık yaşanmıyor. Keşke bu duruma bir çözüm bulunsaydı,"

İSTANBUL BARAJLARINDAKİ DOLULUK ORANLARI
İSKİ verilerine göre, Alibeyköy Barajı'ndaki doluluk oranı 30 Temmuz Pazar günü, yüzde 18.89, Büyükçekmece Baraj gölünde yüzde 18.47, Darlık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 53.07, Elmalı Barajı'nda doluluk oranı, yüzde 28.34, Istrancalar'da yüzde 34.14, Kazandere'de yüzde 07.69, Ömerli Barajı'nda yüzde 70.41, Pabuçdere'de yüzde 04.72, Sazlıdere'de yüzde 21.26, Terkos Barajı'nda ise, yüzde 24.93 olarak ölçüldü.

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