Kocaeli Üniversitesi Kurucu Rektörü hayatını kaybetti

KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Üniversitemizin kurucu rektörü Sayın Prof. Dr. Atıf Ural hocamızın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve tüm Kocaeli Üniversitesi mensuplarına başsağlığı diliyorum. Bıraktığı emanetine en iyi şekilde sahip çıkacağız. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

Ural'ın cenazesinin, yarın üniversitede yapılacak tören sonrası Gölcük Ulaşlı Merkez Camisi'nde kılınacak namazın ardından Ulaşlı Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.