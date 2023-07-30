Ante Rebic Beşiktaş için geldi

Yeni sezon öncesinde hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Ante Rebic imzaya geldi.

Beşiktaş, kadrosuna katmaya hazırlandığı Hırvat futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Siyah-beyazlılar Rebic için Milan'a 500 bin Euro ve performansa bağlı 1 milyon Euro olmak üzere toplam 1,5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Son 4 sezonda Milan forması giyen Hırvat oyuncu, İtalyan ekibi ile çıktığı 123 maçta 29 gol attı, 17 asist yaptı.

Geçen sezon 31 karşılaşmada görev yapan Rebic, 3 gol 2 asistlik katkıda bulundu.

Ante Rebic 41 kez de Hırvatistan milli takımının formasını giydi.