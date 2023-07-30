Genç milli tenisçi Melisa Ercan Avustralya'da şampiyon oldu

Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Caloundra şehrindeki 15 bin dolar ödüllü organizasyonun finalinde 17 yaşındaki milli tenisçi Avustralyalı raket Stefani Webb'le karşılaştı.

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