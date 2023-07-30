Galatasaray'da yıldızlar geçidi

Yeni sezonda taraftarının önünde ilk maçına çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Zalgiris karşısısında çıkacak olan Galatasaray bu mücadeleden önce bugün Rams Park'ta seyircisi ile buluştu.

Son şampiyon Galatasaray, kadrosuna yeni kattığı isimlere Rams Park'ta taraftara açık organizasyonda imza attırdı.

Rams Park'ta taraftara açık olarak düzenlenen imza törenine Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray 2'nci Başkanı Metin Öztürk, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ile yeni transferler Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Cedric Bakambu, Angelino, Halil Dervişoğlu ile bonservisi alınan Kaan Ayhan ve geçen sezon takıma katılan Nicolo Zaniolo katıldı.

ICARDI AİLESİYLE GELDİ

Takımın yıldız ismi Mauro Icardi ailesiyle birlikte sahaya gelirken, yıldız oyucunun sahaya çıkışı sırasında tribünlerde meşaleler yakıldı.

"ALİ CABBAR" GÖNDERMESİ

Fenerbahçe'nin de takıma katmak istediği Wilfried Zaha sahaya çıktığı an 'Ali Cabbar' şarkısı çaldı.

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İmza töreninde konuşan Başkan Dursun Özbek, Mauro Icardi'nin büyük fedakarlık yaptığını belirtirken sponsorlara da teşekkür etti.

Dursun Özbek'İN AÇIKLAMALARI

"MUTLUYUZ GURURLUYUZ"

"Değerli Galatasaraylılar, sevgili kardeşlerim, bugün Futbol takımımıza yeni katılan oyuncularımızın imza töreni ve yeni sezon açılışımızı vesilesiyle bir aradayız. Cumhuriyet'in 100. yılında, şampiyon olmak en çok Cumhuriyet'in yüzü Galatasaray'a yakışır demiştik. Bu hedefe ulaştık, mutluyuz, gururluyuz." "Değerli kardeşlerim, sizin desteğinizle bugün Türkiye'nin en çok kıskanılan, gıpta ile bakılan kulübü Galatasaray olmuştur"

"BİZİM YERİMİZ ORASI..."

"Ben ve arkadaşlarımız göreve geldiğimizden beri bu anı paylaşmak için çalıştık değerli kardeşlerim. Amacımız Galatasaray'ı birlik ve beraberlik içinde eskiden olduğu gibi Avrupa'nın tepesine çıkarmak. Çünkü bizim yerimiz orası... Türkiye'nin ilklerini başarmış Galatasaray'a zirvede olmak her zaman yakışmıştır, bundan sonra da yakışacaktır. Türk olmayan takımları birer birer yeneceğiz. Stadımızda yine Avrupa şampiyonluğunu kutlayacağımız günlerin en kısa zamanda gelmesi dileğiyle yaşasın Galatasaray..."

"MAURO ICARDI 40 MİLYON EURO'YU REDDETTİ"

"Kıymetli oyuncumuz Mauro Icardi, yıllık yaklaşık 40 milyon Euro'luk teklifi reddederek, sponsorlarımızın 4 milyon Euro'sunu karşıladığı toplamda 10 milyon Euro'ya gelire imza atmıştır. Tüm sponsorlarımız imkansızı başarmak için yanımızda oldular. Sağ olsunlar, var olsunlar."

MAURO ICARDİ'NİN MALİYETİ

Galatasaray, Mauro Icardi transferinin detaylarını KAP'a bildirdi. Arjantinli futbolcu için PSG'ye 10 milyon Euro bonservis(4 yıla yayılmış şekilde) ödenecek. 3 yıllık sözleşme imzalayan Icardi ise sezon başına 6 milyon euro alacak.

Galatasaray'ın KAP'a yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero ve kulübü SAS Paris Saint Germain Football ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne, 4 sezona yayılmış taksitlerle, 10.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 3 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir Futbol sezonu için net 6.000.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

ZAHA İLE 3 YILLIK MUKAVELE

Galatasaray, Fildişi Sahilli yıldız Wilfried Zaha ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Galatasaray'la 3 yıllık sözleşme imzalayan Wilfried Zaha, yıllık 4 milyon 350 bin Euro ücret alacak.

Sarı kırmızılı kulüpten oyuncuya 2.330.000 Euro tutarında imza parası ödenecek.

CEDRİC BAKAMBU'NUN MALİYETİ

Galatasaray, Bakambu için 700 bin Euro bonservis bedeli ödeyeceğini açıkladı. Oyuncuya 1.5 milyon Euro yıllık ücret ödenecek.

Yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcu Cedric Bakambu ve kulübü Al-Nasr SC Limited ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcunun eski kulübüne net 700.000 Euro tutarında Transfer ücreti ödenecektir. Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 2 sezon için sözleşme imzalanmıştır. Buna göre, her bir sezon için futbolcuya net 1.500.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir. " denildi.

ANGELİNO SATIN ALMA OPSİYONU İLE KİRALANDI

Sarı-kırmızılılar başarılı sol beke garanti ücret olarak 2 milyon 300 bin Euro ödeneceğini belirtti. Galatasaray, RB Leipzig'e kiralama bedeli olarak 1 milyon 500 bin Euro ödeneceğini kaydetti.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Jose Angel Esmoris Tasende ve kulübü RasenBallsport Leipzig GmbH ile oyuncunun 2023-2024 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 1.500.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcunun şarta bağlı satın alma bedeli 6.000.000 Euro'dur. Futbolcuya ise 2023-2024 sezonu için net 2.300.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir."

HALİL DERVİŞOĞLU İLE 4 YILLIK SÖZLEŞME

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Brentford'a 500 bin Euro bonservis verileceği belirtilirken Halil'e de 4 yıllık sözleşme imzalatıldığı ifade edildi.

İşte açıklama:

"Profesyonel futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu ve kulübü Brentford FC Limited ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 500.000 Euro tutarında transfer ücreti ödenecektir.

Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 4 sezon için sözleşme imzalanmıştır. Buna göre, futbolcumuza 2023-2024 sezonu için net 20.000.000 TL sezonluk ücret ödenecek olup, sonraki sezonlarda ödenecek ücretler TÜİK'in açıklayacağı TEFE-TÜFE oranında artış yapılarak belirlenecektir."

KAAN AYHAN'IN OPSİYONU KULLANILDI

Galatasaray, Kaan Ayhan'ın 2.8 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun kullanıldığını ve oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"US Sassuolo Calcio s.r.l. kulübünden 2022-2023 sezonu için kiralanan profesyonel futbolcu Kaan Ayhan'ın satın alma opsiyonu sözleşme şartları gereği gerçekleşmiştir.

Buna göre, US Sassuolo Calcio s.r.l. kulübüne 2.800.000 Euro transfer bedeli ödenecektir."