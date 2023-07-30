Akbelen Ormanı'nda ağaç kesimi sona erdi

Muğla'nın Milas ilçesi I.kizköy Mahallesi'nde yer alan Akbelen Ormanı'nda 24 Temmuz'da başlayan ağaç kesim çalışmalarının tamamlandığı duyuruldu.

Muğla Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Yeniköy-Kemerköy termik santrallerinde elektrik üretiminde kullanılmak üzere YK Enerji'ye ilave kömür madeni işletme izni verildiği belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda yapılması gereken işlemler için 24 Temmuz 2023'te Orman Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar bugün itibarıyla sona ermiştir" ifadeleri yer aldı.

Kesim yapılan alanda 130 bin fidan dikimi gerçekleştirileceği savunulan açıklama şöyle devam etti: "Bu süreç boyunca, çeşitli provokasyonlar sonucu, tarihi şan ve şerefle dolu jandarmamız ve polisimize yapılan tahrik edici, çirkin ve maksatlı saldırılara karşı gerekli adli ve idari çalışmalar başlatılmıştır. Oradaki süreç sona ermesine rağmen bölgede görevini ifa eden kamu çalışanlarına müdahalede bulunmaya davet edenlere, provokasyon ortamı oluşturmaya yönelik söylem oluşturanlara karşı vatandaşlarımızı uyarıyoruz."