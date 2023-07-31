31 Temmuz 2023'ten önemli gündem başlıkları.

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, yılın ikinci çeyreğine ilişkin turizm istatistikleri ile haziran ayına ilişkin hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/12.15)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmde 2023 yılı ilk 6 ay rakamları ile gündemdeki konuları değerlendirmek üzere, Atatürk Kültür Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Moldova'nın Zimbru takımı ile deplasmanda yapacakları UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçı öncesi, statta düzenlenen basın toplantısına, bir futbolcu ile katılacak. Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını, statta yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

(Kişinev/18.30/19.00)

2- 17 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası, Başakşehir Spor Kompleksi'nde, grekoromen stilde mücadelelerle başlayacak.

(İstanbul/11.00/19.00)

3- Galatasaray Kulübü, enerji firması SOCAR ile tüm branşları kapsayan 3 yıllık sponsorluk anlaşması imzalayacak.

(İstanbul/13.00)