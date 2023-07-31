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Disney Plus lobiye boyun eğdi

Disney Plus'ın 8 milyon dolar harcadığı ancak ABD'deki Ermeni lobisinin baskısı sonucu platforma koymaktan vazgeçtiği "Atatürk" dizisinin akıbeti belli oldu. Platformun, Türkiye'deki tepkileri yatıştırmak için "Orijinal dizi Atatürk çok yakında, Cumhuriyetimizin 100. yılında yayında" açıklaması yapsa da diziyi yayınlamama kararı aldığı öğrenildi. 6 bölümlük dizi 3 Kasım'da sinema filmi olarak ve sadece Türkiye'deki sinemalarda gösterime girecek

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 31 Temmuz 2023 08:15, Son Güncelleme : 31 Temmuz 2023 07:42
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Disney Plus lobiye boyun eğdi

Disney Plus'ın Türk dizilerini yayından kaldırmasının ardından, çok merak edilen Atatürk mini dizisiyle ilgili yeni gelişme yaşandı.

Geçen yıl Türkiye'de yayın hayatına başlayan Disney Plus, Türk dizilerini yayından kaldırmasının ardından yeni bir skandala daha imza attı. Yapımcısı olduğu ve 29 Ekim 2023 tarihinde yayınlanacağını duyurduğu Atatürk dizisini platformunda yayınlamama kararı aldı. Edinilen bilgiye göre Disney Plus, mini dizi olarak hazırladığı ve 8 milyon dolar harcadığı yapımı 3 Kasım'da film olarak sinemalarda gösterecek.

Türkiye'de özellikle yeni Star Wars dizi ve filmleri başta olmak üzere orijinal Türk yapımları, Marvel serisi gibi onlarca farklı içeriği barındırdığı için kullanıcılar tarafından sevilen Disney, 1 Temmuz'dan itibaren Türk yapımlarının önemli bir kısmını platformundan kaldırmıştı. Aniden alınan bu kararı Disney Plus'ın Türkiye yönetimine sorduğumuzda, tüm dünyada masrafları azaltmak için lokal içeriklerin kaldırılmasına dönük bir strateji izlediklerini söylediler.

"100. YILINDA YAYINDA" DEMİŞTİ

Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel olarak hazırlanan 'Atatürk'ün akıbetinin ne olacağı ise merak konusu oldu. Zira The Armenian National Committee of America (Amerika Ulusal Ermeni Komitesi), sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Disney Plus Türkiye'nin 'Atatürk' dizisini iptal etmesini istedi. Sebebi ise Atatürk'ü savaş suçlusu olarak görmeleriydi. Türk içeriklerini platformdan kaldırma kararından sonra Atatürk'ün de yayınlanmayacağı yönünde paylaşımlar yapıldı, kullanıcılar üyeliklerini iptal etti. Ancak Disney Plus Türkiye, dizinin fragmanını yayınlayarak, "Orijinal dizi #Atatürk çok yakında, Cumhuriyetimizin 100. yılında yayında" paylaşımını yaptı.

KASIM AYINDA SİNEMALARDA

Bu paylaşım bir süre tepkileri dindirse de kullanıcılarda tam bir güven oluşturmadı. Sosyal medyada sürekli "Atatürk dizisi ne zaman yayınlanacak" soruları soruldu. Platformdan başka herhangi bir açıklama gelmese de edinilen bilgiye göre Disney Plus Ermeni lobisine boyun eğdi. Diziyi platformunda yayınlamayacak. Aras Bulut İynemli, Songül Öden, Mehmet Günsür, Sarp Akkaya, Berk Cankat, Esra Bilgiç gibi önemli oyuncuların rol aldığı ve 8 milyon doların harcandığı yapımı çöpe atmayıp Türkiye'de vizyona koyacak. Cumhuriyetimizin 100. yılında yayımlayacaklarını söyledikleri diziyi, kasım ayında film olarak sinemalarda yayınlayacaklar. Bu karar Türkiye'deki izleyiciyi nasıl etkiler, bunu da zaman gösterecek.

YERLİ YAPIMLARA NE OLACAK

Türkiye pazarına girdiğinden beri sektörün dengesini bozan Disney Plus, birçok oyuncu ve yapımcıyı yüksek meblağlarla kendine bağlamış, bir anlamda piyasayı da kilitlemişti. Yerli yapımları platformdan kaldırma kararı alınca, Disney ile yapılan içerik anlaşmaları ve uzun vadeli projelerin durumu merak konusu oldu. Geçtiğimiz haftalarda yapım şirketlerinin projelerinin lisans mülkiyetini Disney Plus'tan geri satın alıp, istediği yere yeniden satabileceği öğrenildi. Aynı şekilde Disney'le anlaşma yapan oyuncu, yazar ve yönetmenler de sözleşmelerini ya iptal ettirecek ya da Disney'in kardeş kuruluşu FOX'a proje yapabilecek.

Sevda Dursun

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