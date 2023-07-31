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Yeni Şafak'a göre 'Tekel' etiketinin arkasında FETÖ ve PKK çıktı

Esenyurt'ta tekel bayisinde iki kişinin öldürüldüğü silahlı saldırı sonrası sosyal medyada da algı operasyonunun tetiği çekildi. Twitter'da oluşturulan ve kısa sürede 'gündem maddesi' haline getirilen 'tekel' etiketinin arkasında FETÖ ve terör örgütü PKK ilintili bot hesapların olduğu öğrenildi. Bugün saat 17.10 itibarıyla Twitter'da yapılan çalışmalar neticesinde "Tekel" etiketi altında paylaşımda bulunan 35.368 hesaptan 9.220'sinin bot hesap olduğu tespit edildi. Geriye kalan 26148 isimli hesaptan ise 5136'sının FETÖ; 2898'inin de terör örgütü PKK bağlantılı hesap olduğu ortaya çıktı.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 31 Temmuz 2023 07:42, Son Güncelleme : 31 Temmuz 2023 07:44
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Yeni Şafak'a göre 'Tekel' etiketinin arkasında FETÖ ve PKK çıktı

İstanbul Esenyurt'ta gece saatlerinde yaşanan ve iki kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırı Türkiye'nin gündemine oturdu.

Tekel bayisine gelen kişiler ile dükkanda bulunan kişiler arasında önce yaşanan sözlü tartışmanın ardından silahların patlamasıyla iki kişi hayatını kaybetti. Olayın alacak verecek meselesi nedeniyle yaşandığı ileri sürülürken, şüphelilerden Tarık Ö.'nün, terör örgütü PKK ve FETÖ sempatizanı olduğu ortaya çıktı.

Twitter hesabından paylaşım yapmayan Tarık Ö.'nün, terör soruşturmaları nedeniyle tutuklu bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş ile ilgili paylaşımları ve FETÖ'cü hesapları beğendiği görüldü.

Söz konusu detaylarla birlikte emniyet güçlerinin saldırıyla ilgili araştırmaları sürerken, olaya ilişkin dikkat çeken yeni gelişmeler de açığa çıktı.

İki kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından Twitter'da "Tekel" etiketinin oluşturulduğu görüldü.

Tekel etiketinin arkasında FETÖ ve PKK parmağı

Kısa sürede gündem maddesi haline gelen etiketin arkasında ise FETÖ ve PKK bağlantılı bot hesapların olduğu ortaya çıktı.

Bugün saat 17.10 itibarıyla Twitter'da yapılan çalışmalar neticesinde "Tekel" etiketi altında paylaşımda bulunan 35.368 hesaptan 9.220'sinin bot; 26.148 hesabın ise isimli hesap olduğu tespit edildi.

26148 isimli hesaptan ise 5136'sının FETÖ bağlantılı; 2898'inin de terör örgütü PKK bağlantılı hesap olduğu ortaya çıktı.

Araştırma sonucuna göre paylaşım yapanların yüzde 52'sini oluşturan 18114'ünün isimli hesap; yüzde 48'ini oluşturan 17254'ünün ise bot ve terör bağlantılı hesaplar olduğu tespit edildi.

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