Sağlık raporu olan kıdem tazminatını alır

YAŞ toplanıyor: Genelkurmay Başkanlığı'na kim atanacak?
YAŞ toplanıyor: Genelkurmay Başkanlığı'na kim atanacak?
Öğretmenlere mazeretli tayin haksızlığı
Öğretmenlere mazeretli tayin haksızlığı
AK Parti ve MHP seçim için düğmeye bastı İzmir'de sürpriz aday
AK Parti ve MHP seçim için düğmeye bastı İzmir'de sürpriz aday
Vergi indirimi geliyor! Çalışanlara nefes aldıracak
Vergi indirimi geliyor! Çalışanlara nefes aldıracak
Borç yapılandırmada ilk iki taksit için son gün
Borç yapılandırmada ilk iki taksit için son gün
Konutta kredi 'çıkmaz'ı
Konutta kredi 'çıkmaz'ı
Araç satışının yüzde 45'i balon
Araç satışının yüzde 45'i balon
Görevi esnasında kamyonetin çarptığı jandarma astsubay hayatını kaybetti
Görevi esnasında kamyonetin çarptığı jandarma astsubay hayatını kaybetti
Akbelen Ormanı'nda ağaç kesimi sona erdi
Akbelen Ormanı'nda ağaç kesimi sona erdi
Balık avına çıkan polis memuru baraj gölünde boğuldu
Balık avına çıkan polis memuru baraj gölünde boğuldu
Drift yapan sürücüye 28 bin 532 lira ceza
Drift yapan sürücüye 28 bin 532 lira ceza
Zeytin tankında görüntüleri paylaşılan kişi tutuklandı
Zeytin tankında görüntüleri paylaşılan kişi tutuklandı
Memur ve emeklilerin toplu sözleşme süreci 1 Ağustos'ta başlıyor
Memur ve emeklilerin toplu sözleşme süreci 1 Ağustos'ta başlıyor
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: Alçaklar için yaşasın İDAM
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: Alçaklar için yaşasın İDAM
Yeni infaz düzenlemesi kimleri kapsıyor?
Yeni infaz düzenlemesi kimleri kapsıyor?
Memurlar yüksek kiraları dengelemek için 'büyükşehir tazminatı' talep ediyor
Memurlar yüksek kiraları dengelemek için 'büyükşehir tazminatı' talep ediyor
Türk-İş Genel Başkanı: Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınsın
Türk-İş Genel Başkanı: Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınsın
Orman yangınlarında kullanılan İHA'larla ilgili iddialara açıklama
Orman yangınlarında kullanılan İHA'larla ilgili iddialara açıklama
'Dünyanın En İyi 100 Limanı' listesine Türkiye'den 4 liman girdi
'Dünyanın En İyi 100 Limanı' listesine Türkiye'den 4 liman girdi
7 kişinin öldüğü otobüs kazası ile ilgili soruşturma başlatıldı
7 kişinin öldüğü otobüs kazası ile ilgili soruşturma başlatıldı
Medyada görüş belirtmeye 'taahhütname' şartı getirilmesine doktorlar ne dedi?
Medyada görüş belirtmeye 'taahhütname' şartı getirilmesine doktorlar ne dedi?
Borç yapılandırmada ilk iki taksit için yarın son gün
Borç yapılandırmada ilk iki taksit için yarın son gün
MSB'den 'askerlik süresi' açıklaması
MSB'den 'askerlik süresi' açıklaması
YAŞ bu hafta toplanıyor: Genelkurmay Başkanı kim olacak?
YAŞ bu hafta toplanıyor: Genelkurmay Başkanı kim olacak?
Görüntüler tepki çekmişti: İşletme kapatıldı, zanlı adli kontrolle serbest
Görüntüler tepki çekmişti: İşletme kapatıldı, zanlı adli kontrolle serbest
Yargıtay'dan emsal karar! Boşanma aşamasındaki eşe atılan mesajlar 'taciz'
Yargıtay'dan emsal karar! Boşanma aşamasındaki eşe atılan mesajlar 'taciz'
Altında FED etkisi: Faiz oranları gerilerse artışın önü açılır
Altında FED etkisi: Faiz oranları gerilerse artışın önü açılır
AK Parti seçim için yol haritasını çizdi: Negatif başlayıp pozitif bitecek
AK Parti seçim için yol haritasını çizdi: Negatif başlayıp pozitif bitecek
Kentsel dönüşümde yüksek kiralara karşı yeni formül: Geçici ev
Kentsel dönüşümde yüksek kiralara karşı yeni formül: Geçici ev
Trafik polisinden Türk bayrağı hassasiyeti; o anlar kamerada
Trafik polisinden Türk bayrağı hassasiyeti; o anlar kamerada
Ana sayfaHaberler Sosyal Güvenlik

Sağlık raporu olan kıdem tazminatını alır

İşyeri ve iş ortamı nedeniyle sağlığı bozulan çalışan sağlık raporuyla kıdem tazminatı alarak işten ayrılabilir. Raporluyken tatile giden işinden olurken, sürekli rapor alanın sözleşmesi feshedilebilir

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 31 Temmuz 2023 08:20, Son Güncelleme : 31 Temmuz 2023 08:06
Yazdır
Sağlık raporu olan kıdem tazminatını alır

Sağlık raporundan fizik tedaviye kadar birçok başlıkta "sigorta hizmetleri" 85 milyon vatandaşı doğrudan ilgilendiriyor. İşyeri ve iş ortamı nedeniyle sağlığı bozulan çalışan sağlık raporuyla kıdem tazminatı alarak işten ayrılabilir. Sağlık sorunu olmadığı halde çok sık rapor alanların, sosyal medyadan tatil, eğlence görüntüsü paylaşanların iş sözleşmesi iptal edilebilir. Aşırı alkol tüketimi nedeniyle rahatsızlanıp 3 gün işe gelmeyenin iş akdi iptal edilebilir. Tedavi amaçlı tüm sağlık raporlarını devlet karşılarken, ehliyet, evlilik muayenesi, vasi tayini raporları cepten ödenir. İşyeri hekimi bir defada en fazla 2 gün istirahat verebilir, ayakta tedavide tek hekim en fazla 10 gün istirahat yazabilir. Gazilere fizik tedavi hizmeti sınırsız olup, aktif çalışan gibi emekli de yararlanabilir. Tedaviyi yarıda bırakıp yeniden fizik tedavi alacakların yeniden rapor çıkarması gerekiyor. SGK'lı hastalara kaplıca, termal su ve çamur tedavisi de sigorta kapsamında bulunuyor. Sağlık raporu, fizik tedavide merak edilen soruların yanıtları şöyle:

Raporluyken tatile ya da eğlence mekanlarına gittiği belgelenen çalışanın işine son verilebilir mi?

Raporlu olduğu dönemde istirahat etmek yerine tatile gidilmesi halinde işveren iş sözleşmesini haklı neden olarak feshedebilir. Yargıtay Hukuk Dairesi'nin bu konuda kararları bulunuyor. Yüksek yargı, benzeri bir olayın yaşandığı dosyada raporluyken tatile giden işçiyi çıkaran işvereni haklı buldu. İşveren, çalışanın raporlu olduğu tarihte havaalanı, memleketinde çektirdiği fotoğraflar ve konum bilgilerini sosyal medyadan paylaşmasını kanıt olarak gösterdi.

Çok sık rapor kullanılması işten çıkarma sebebi sayılabilir mi?

Rapor kullanımının suiistimali durumunda fesih için öncesinde çalışanın savunmasnın alınması gerekiyor. İşe son verilebilmesi için kullanılan rapor süresinin ihbar süresini 6 hafta geçmesi gerekiyor. Bu sürenin aşılmaması durumunda işveren işten çıkartamaz. İhbar süresi işçinin işyerindeki çalışma süresine göre belirleniyor. İş akdinin bildirimsiz feshi için raporun aralıksız alınmış olması gerekiyor. Çalışanın kendi kastı ya da alkol sorunu nedeniyle arka arkaya 3 iş günü ya da ayda 5 iş gününden fazla sürmesi durumunda iş akdi feshedilebilir.

Sağlık raporu almak istenildiğinde Sosyal Güvenlik Kurumu bedeli karşılıyor mu?

Sevk belgesi düzenlenerek maluliyet, meslek hastalığı, kontrol muayeneleri gibi nedenlerle hastaneye sevk edilen için düzenlenen sağlık raporlarını Kurum karşılıyor. Ehliyet, engellik, vasi tayini, silah ruhsatına ilişkin istenen rapor, tarama amaçlı muayene ve işlemler gibi özel amaçla kullanılacak rapor bedellerini devlet karşılamıyor. İşe başlamak için istenen rapor karşılanmıyor.

Fizik tedavide ilave ücret ödeniyor mu?

İlave ücret SGK ile sözleşmeli vakıf üniversiteleri ile özel sağlık kurum ve kuruluşları tarafından Kurumca belirlenen oranı geçmemek kaydıyla kişilerden alınan ücrettir. Bu hastaneleri tercih eden kişilerden SUT ve eklerinde yer alan Kuruma fatura edilen işlem bedellerinin iki katına kadar ilave ücret alınabiliyor.

Sağlık raporu ile işten ayrıldığımda kıdem tazminatı alabilir miyim?

İşyeri ve iş ortamı sağlığınızın bozulmasına neden oluyorsa işverenle konuşarak kıdem tazminatı alarak işten ayrılabilirsiniz. İşverenin kabul etmemesi halinde sağlık nedeniyle işe devam edemeyeceğinize yönelik sağlık raporu alarak tazminatınızı alabilirsiniz. Çalışanın sağlığının o işyerinde çalışmaya elverişli olmadığına dair iddiasını sağlık raporu ile kanıtlaması zorunluluğu bulunuyor

Sağlık gerekçesiyle işten çıkarılanlar işsizlik ödeneği alabilir mi?

işsızlik ödeneğine hak kazanmak için çalışanın kendi iradesi dışında işsiz kalması gerekiyor. Ancak sağlık nedeniyle işten ayrılanlar işsizlik ödeneği alabilir. Bunun için son 3 yılda en az 600 prim gününün bulunması ve son 120 gün hizmet akdi ile çalışması gerekiyor

İşyeri hekimleri için rapor düzenlemede bir sınır var mı, kaç gün istirahat verilebiliyor?

İşyeri hekimi bir kerede en fazla 2 gün istirahat verebilir. Ayaktan tedavilerde sigortalıya tek hekim raporu ile bir defada en çok 10 gün istirahat verilebilir. Kontrol muayenesi raporda belirtilmiş ise toplam süre yirmi günü geçmemek üzere uzatılabiliyor. Yirmi günden fazla olan sağlık raporları Sağlık Kurulu tarafından düzenlenir.

Fizik tedavi, rehabilitasyon uygulamasını evden almak mümkün mü?

Evde sağlık hizmetleri kapsamında fizik tedavi giderleri devlet tarafından karşılanıyor. Özel hastanelerdeki evde bakım hizmetinin bedeli ise kapsamda yer almıyor. Sağlık Uygulama Tebliği'ndeki bazı tanılar hariç olmak üzere her hasta için bir yıl içinde bir bölge için en fazla 30 seans fizik tedavi ücreti karşılanıyor

HAZAL ATEŞ

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber