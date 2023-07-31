OVP'de birinci hedef tek haneli enflasyon

TASARRUF YAPILACAK

OVP hazırlıkları devam ederken planda yer alacak olan kamuda tasarrufun yol haritası da belli olmaya başladı. Tasarrufun birinci ayağını verimlilik oluşturacak. Bakanlıkların projeleri revize edilecek amacına uygun verimli işler üretilecek. Kamuda tasarruf kaynakların kısılması projelerin durması anlamında olmayacak. Kaynaklar etkin ve verimli bir şekilde kullanılacak. Öncelikle zaruri projelere öncelik verilecek. Projeler kesintiye uğramayacak. Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde yatırımlara ara verilmeyecek. Deprem yatırımları hız kesme- den devam edecek. Depremin yaraları hızla sarılırken bir yandan da Türkiye'yi kalkındıracak birtakım önemli projeler de hayata geçirilecek. Kamuda tüm harcamalar gözden geçirilerek etki analizi yapılacak. Son Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında etki analizi kapsamında örnek olarak mesleki eğitim merkezlerine sağlanan devlet katkısının etkinliği değerlendirildi. Tasarrufu ve etkinliği artırıcı kararlar alındı. Mesleki eğitim merkezlerinde yapılacak tasarrufla 20 milyar liranın bütçede kalması değerlendirildi.

Fatma Göksu