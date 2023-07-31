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Depremden kurtulup kazada öldüler

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, dün sabah kontrolden çıkan E.O.'nun kullandığı otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Sürücünün yaralı kurtulduğu kazada, otomobildeki Ada Yeşilova (20) ve Naz Akpınar (21) hayatını kaybetti

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 31 Temmuz 2023 08:55, Son Güncelleme : 31 Temmuz 2023 08:27
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Depremden kurtulup kazada öldüler

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, dün sabah kontrolden çıkan E.O.'nun kullandığı otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Sürücünün yaralı kurtulduğu kazada, otomobildeki Ada Yeşilova (20) ve Naz Akpınar (21) hayatını kaybetti.

İki genç kızın depremde kurtulduğu, kazanın olduğu gün Ada Yeşilova'nın doğum günü olduğu ve üniversite sınavında 495 puan aldığı öğrenildi. -

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