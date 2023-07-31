Depremden kurtulup kazada öldüler

İki genç kızın depremde kurtulduğu, kazanın olduğu gün Ada Yeşilova'nın doğum günü olduğu ve üniversite sınavında 495 puan aldığı öğrenildi. -

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