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AK Parti ve MHP seçim için düğmeye bastı İzmir'de sürpriz aday

Yerel seçimler için şimdiden düğmeye basan Cumhur İttifakı, 2019'daki gibi işbirliği yapmayı düşünüyor. Cumhur İttifakı, İzmir'de sol seçmenin de oy verebileceği aday arayışına girdi. Bunun için eski DSP'li İzmir Ticaret Odası Başkanı Özgener'in aday yapılabileceği konuşuluyor. Antalya'da ise Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un adı öne çıkıyor.

Kaynak : Cumhuriyet
Haber Giriş : 31 Temmuz 2023 08:27, Son Güncelleme : 31 Temmuz 2023 08:28
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AK Parti ve MHP seçim için düğmeye bastı İzmir'de sürpriz aday

Cumhur İttifakı, CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanlığını da almayı hedeflediği 2024'teki yerel seçimlerde "2019'daki gibi bir işbirliğini" düşünüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024'ün mart ayında yapılacak yerel seçimlerin "1994 yılındaki seçimler gibi milat olacağını" söylemişti.

Cumhuriyet gazetesinden Selda Güneysu'nun haberine göre AK Parti'nin, MHP ile birlikte yine 2019'daki yerel seçimlerde olduğu gibi "işbirliğine gideceğinin" altı çizilirken her iki partinin de hedefinde CHP'li 11 büyükşehir belediyesi bulunuyor.

Adana Mersin ve Manisa'da MHP adayı desteklenecek

AK Parti ve MHP kanadı, 2019'da CHP'ye kaptırdığı bazı illerde bu kez "işi şansa bırakmak istemiyor". AK Parti'nin 2019'daki yerel seçimlerde olduğu gibi Adana, Mersin ve Manisa büyükşehir belediye başkanlıkları için, MHP'nin de Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediye başkanlıkları için "aday çıkarmayacağı" tartışılıyor. Ancak her iki partinin de işbirliğindeki önceliği "mevcut belediye başkanlıklarını korumak ve üstüne yeni belediyeler eklemek olacak." Her iki parti de 2024'teki yerel seçimleri "yerel yönetimlerin merkezi yönetimle birleştirilmesi" olarak görüyor.

İzmir'de DSP'li isim

AK Parti'nin bu kez "CHP'nin kalesi" olarak bilinen İzmir'de, daha önceki yerel seçimlerden farklı olarak "sol seçmenin de oy verebileceği bir ismi aday göstereceği" konuşuluyor. Bu ismin "eski DSP'li bir isim olabileceği" de konuşulurken DSP'nin milletvekilliği seçimlerinde AKP ile yaptığı ittifak anımsatılıyor. Ancak AK Parti'de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için eski TFF Başkanı ve İzmir İZTO Başkanı Mahmut Özgener'in de adı geçiyor. Özgener'in adı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi için de geçmişti. AK Parti'de, Özgener'in eski İzmir Belediye Başkanı Osman Kibar'ın torunu olması nedeniyle de "İzmir için güçlü bir isim olduğu" belirtiliyor.

Antalya için Ersoy

AK Parti kulislerinde, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için de Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un adı konuşuluyor. Erdoğan'ın, "turizmdeki icraatları nedeniyle yeniden kabinede yer verdiği Ersoy'u, bu kez bir turizm ili olan Antalya için aday gösterebileceği" belirtiliyor.

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