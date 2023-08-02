Memurların hakem hastaneye sevk edilme sebepleri

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 inci maddesinde, ". Hastalık raporlarının hangi hallerde, hangi hekimler veya sağlık kurulları tarafından verileceği ve süreleri ile bu konuya ilişkin diğer hususlar, Sağlık, Maliye ve Dışişleri Bakanlıkları ile Sosyal Güvenlik Kurumunun görüşleri alınarak Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir." hükmü yer almaktadır.

Söz konusu Kanun hükmü gereğince, 29/10/2011 tarihli ve 28099 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik' in 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında, " Kamu hizmetlerinde aksamaya yol açılmaması ve bu Yönetmelik ile belirlenen usül ve esaslara uygunluğunun tespit edilebilmesi için, hastalık raporlarının aslının veya bir örneğinin en geç raporun düzenlendiği günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar elektronik ortamda veya uygun yollarla bağlı olunan disiplin amirine intikal ettirilmesi; örneği gönderilmiş ise, rapor süresi sonunda raporun aslının teslim edilmesi zorunludur. Yıllık iznini yurtdışında geçiren memurların aldıkları hastalık raporları, dış temsilciliklerce onaylanmalarını müteakip en geç izin bitim tarihinde disiplin amirlerine intikal ettirilir." hükmü, aynı maddenin yedinci fıkrasında ise, " Hastalık raporlarının fenne aykırı olduğu konusunda tereddüt bulunması halinde, memur hastalık izni kullanıyor sayılmakla birlikte Sağlık Bakanlığınca belirlenen ve memurun bulunduğu yere yakın bir hakem hastaneye sevk edilir ve sonucuna göre işlem yapılır. Hakem hastane sağlık kurulları bu nitelikteki başvuruları öncelikle sonuçlandırır." hükmü yer almaktadır.

Daha önceki yazımızda belirtildiği üzere memurun almış olduğu hastalık raporunu nasıl iletmesi gerektiğine dair açıklamalar aşağıda yer almaktadır:

* Memurun almış olduğu hastalık raporunu en geç raporun alındığı günden sonraki günün mesai saati bitimine kadar disiplin amirine intikal ettirmesi gerektiği,

* İletilecek raporun aslının veya bir örneğinin intikal ettirilebileceği,

* Disiplin amirine raporun iletilmesi hususunda bahsi geçen elektronik ortam veya uygun yollardan anlaşılması gerekenin, günümüz koşullarına uyum sağlanması bakımından, e-mail, faks, kısa mesaj veya whatsupp vb. yöntemlerle olabileceği,

* Raporun örneği gönderilmiş ise rapor süresi sonunda raporun aslının teslim edilmesi gerektiği,

* Yıllık iznini yurtdışında geçiren memurların aldıkları hastalık raporlarının dış temsilciliklerce onaylanmasının ardından en geç izin bitim tarihinde ilgili disiplin amirine iletilmesi gerektiği ve mağduriyet yaşanmaması adına bunların da elektronik ortamda veya uygun yollarla raporunu yukarıda yer verilen usul çerçevesinde teslim etmesinin uygun olduğu,

* İdarelerin yukarıda yer verilen hususlarda ilgili memurlara kolaylık sağlaması açısından rapor numarasından (SGK rapor takip no) hastalık raporunu gönderen memurun raporunun aslını sorgulayabileceği ve bu kişilere gerekli kolaylığın sağlanmasının uygun olduğu,

* Süresinde raporunu teslim etmeyen memurlar hakkında, 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinde yer verilen ilgili disiplin hükümlerinin (uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması, devlet memurluğundan çıkarma) uygulanması gerektiği, değerlendirilmektedir.

Öte yandan, memurun almış olduğu raporun fenne aykırı olduğuna dair idare tarafından intiba uyanmışsa memurun hakem hastaneye sevk edilmesi ve fenne aykırılık konusunda ise mer'i mevzuat gereğince şu huşuların takip edilmesi uygun değerlendirilmiştir:

* Memurun uygun yollarla kurumuna iletmiş olduğu raporda idarenin raporun fenne aykırı olup olmadığı konusunda düşüncesi varsa hastalık raporunu hastalık iznine çevirmeden memuru en kısa sürede Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan hakem hastaneye sevk etmesi gerekmektedir.

* Memur, hakem hastaneye sevk edilmek isteniyorsa memurun bulunduğu yere en yakın hakem hastaneye sevk edilmesi gerekmektedir. Bazı idareler memuru bulunduğu yerden uzak hakem hastaneye sevk etmektedir. Bu konuda ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık oluştuğu görülmektedir.

* Memur bu süreçte, hakem hastaneden çıkacak sonuca kadar hastalık izni kullanıyor sayılacaktır.

* Hakem hastanede sağlık kurulu, raporu incelemeye yetkili olup sonuç olarak kurul, fenne aykırılık kararı verirse memurun raporunun hastalık iznine çevrilmediğine ve göreve başlaması gerektiğine dair memura yazılı bildirim yapılması gerekmektedir.

* Yazılı bildirimin, idarece Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılacağı göz önünde bulundurulduğunda, tebligatın şahsa bilinen en son adresinde yapılacağı, bilinen son adresin tebligata elverişli olmadığı anlaşılırsa ve tebligat yapılamazsa muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresinin bilinen en son adresi olarak kabul edileceği ve tebliğin buraya yapılacağı bilinmelidir. Dolayısıyla, memurların ikamet ettikleri adreslerinin görev yaptıkları kurumların personel birimlerinde güncel şekilde bulunması mağduriyet yaşanmaması adına önem arz etmektedir.

*Memur, yazılı bildirimin yapıldığı günden sonraki gün göreve başlamazsa 657 sayılı Kanunun ve memurun tabi olduğu diğer özel Kanunların hükümlerine göre işlem yapılması gerekmektedir. Örnek olarak, özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek aylıktan kesme disiplin cezasını gerektirmektedir.

*Fenne aykırı raporu veren hekime işlem yapılabilmesi amacıyla hekimin bağlı olduğu kuruma (Sağlık Bakanlığı, İlgili Üniversite Hastanesi vb.) idare tarafından yazılı olarak bildirilmesi yerinde olacaktır.

* Fenne aykırı olduğu tespit edilen raporun alınmasında sorumluluğu bulunan taraflar hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına/Savcılığına bildirim yapılabileceği ve memurlar hakkında ayrıca idari soruşturma açılabileceği değerlendirilmektedir.

* 657 sayılı Kanunun ilgili hükmü gereğince amirin maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranması gerektiğinden, hakem hastaneye sevk edilen raporun fenne uygun çıkması durumunda da ilgili memurlar amirleri hakkında idari ve adli mercilere başvuruda bulunabileceklerdir.