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Öğretmenlere mazeretli tayin haksızlığı

Sözleşmeli kadroya geçen öğretmenler ve mazeretli tayin hakkı için sendikalar harekete geçti

Kaynak : Milli Gazete
Haber Giriş : 31 Temmuz 2023 09:20, Son Güncelleme : 31 Temmuz 2023 09:23
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Öğretmenlere mazeretli tayin haksızlığı

Sene başında sözleşmeli kamu görevlilerinin kadroya geçirilmesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayınlanması ile birlikte mağduriyetlere dikkat çekilmişti. MEB öğretmenlere ilişkin mazerete bağlı yer değiştirme duyurusunu yayınlarken 7433 sayılı kanun ile birlikte sözleşmeli öğretmenlikten kadroya geçen öğretmenlerin ise bu haktan faydalanamayacağını belirtildi. Bu duruma karşı Türk-Eğitim-Sen dava açarken, Anadolu Eğitim Sendikası (AES) ise MEB'e resmi yazı göndererek talepte bulundu.

Sözleşmeli öğretmenlik yaparken, yıl başında yapılan düzenleme ile kadroya geçen öğretmenler şimdi de mazeretli tayin hakkı dışında bırakılarak yeni bir mağduriyet yaşıyor. Mazeretli tayin hakkı ile öğretmenler, aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu, diğer nedenler mazeretlerine bağlı olarak il içi ve iller arasında yer değiştirme hakkına sahip olurken, yeni kadroya geçen öğretmenler ise bu haktan mahrum bırakıldı. Öğretmenlerin bu durumuna karşı ise iki sendika harekete geçti.

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI VE İPTALİ TALEP EDİLDİ

Türk-Eğitim-Sen yaptığı açıklamada, kadroya geçen öğretmenlerin mazeretli yer değiştirme hakkından mahrum bırakıldığını ifade ederek, öğretmenlerin sözleşmeli ve kadrolu toplam 3 yıl çalışma süresi şartının Anayasa'nın hukuki güvenlik ve eşitlik ilkesine aykırı olduğu dikkat çekildi. Açıklamada, aile birliğinin korunmasının Anayasa tarafından korunduğu hatırlatılarak, "Türk Eğitim-Sen olarak, 2023 Yaz Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu'nun başvuru yapmak için, sözleşmeli ve kadrolu toplam üç yıl çalışma süresi şartı getiren düzenlemelerinin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebiyle Danıştay 2. Dairesinde dava açtık" diyerek duyurdu.

HAKKIN VERİLMESİ İÇİN MEB'E YAZI YAZILDI

Anadolu Eğitim Sendikası (AES) ise yaptığı açıklamada, sözleşmeli öğretmenlik yaparken kadroya atanan öğretmenlerin, süre şartı aranmaksızın aile birliği, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirmeler için başvuruda bulunması hakkının verilmesi için MEB'e yazı yazarak talepte bulunduklarını ifade etti. Sendika tarafından yazılan yazıda, "Gerekli düzenlemeler yapılarak sözleşmeli görev yaparken öğretmen kadrolarına atananların aynı yerde en az bir yıl daha görev yapmaları şartı aranmaksızın aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri veya engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişikliğinde bulunma hakkı verilmesi konusunda gerekli çalışmaların yapılarak tarafımıza bilgi verilmesi hususunda gereğini talep ederiz" ifadeleri kullanıldı.

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