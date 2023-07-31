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YAŞ toplanıyor: Genelkurmay Başkanlığı'na kim atanacak?

Yüksek Askeri Şura bu hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Şurada, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi ve atama dosyaları ele alınacak. Toplantıda, Genelkurmay Başkanlığı'na atanacak ismin de gündemde olması bekleniyor.

Kaynak : CNN Türk
Haber Giriş : 31 Temmuz 2023 09:45, Son Güncelleme : 31 Temmuz 2023 09:48
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YAŞ toplanıyor: Genelkurmay Başkanlığı'na kim atanacak?

Albayların terfileri, görev sürelerinin uzatımı ve Genelkurmay Başkanlığı'na atanacak isim. Yüksek Askeri Şura kritik kararlar almak üzere bu hafta toplanıyor.

BİRÇOK KABİNE ÜYESİ İLK KEZ O TOPLANTIYA KATILACAK

Yüksek Askeri Şura, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terfi ve atama dosyaları ele alınacak. Toplantıda, Genelkurmay Başkanlığı'na atanacak ismin de netleşmesi bekleniyor. Çalışmalar, şura üyelerinin Anıtkabir ziyareti ile başlayacak. Şura toplantısına birçok kabine üyesi ilk kez katılacak. Çalışmaların 1 günde tamamlanması planlanıyor.

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI'NA ATANACAK İSİM GÜNDEMDE

Genelkurmay eski Başkanı Yaşar Güler'in Milli Savunma Bakanı olarak görevlendirilmesinin ardından, Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever Genelkurmay Başkanlığı makamını devralmıştı. YAŞ'ta Genelkurmay Başkanlığı'na atanacak ismin de netleşmesi bekleniyor.

GÜRAK, SİVRİ, BAYRAKTAROĞLU'NUN İSİMLERİ GÜNDEMDE

Avsever'in görevine devam etmesi ihtimalinin yanı sıra, 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da Genelkurmay Başkanı olabilecek isimler arasında bulunuyor. Avsever'in yeniden atanmaması durumunda ise YAŞ haddinden emekliye ayrılması bekleniyor.

5 KORGENERAL DÖRDÜNCÜ YILDIZ İÇİN TERFİ SIRASINDA

Geçtiğimiz yıl Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na atanan Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na atanan Atilla Gülen'ın görev süreleri devam ediyor. Bu komutanların emekliye ayrılması durumunda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için Kurmay Başkanı Koramiral Aydın Şirin ile Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız'ın adı geçiyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda ise Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun ismi öne çıkıyor. Öte yandan 5 korgeneral de orgeneral olmak için terfi sırasında yer alıyor.

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