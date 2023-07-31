LGS yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları açıklandı
2023 Yılı Ortaöğretim Kurumlarına Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 31 Tem2023 Yılı Ortaöğretim Kurumlarına Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçları (24-28 Temmuz 2023 Başvuru) sonuçları MEB'in internet sitesinden yayımlandı.
LGS NAKİL SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?
Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesinden ya da e-okul sisteminden öğrenilebilecek.
İKİNCİ NAKİL DÖNEMİ HAKKINDA
İkinci nakil tercih başvuruları ise 31 Temmuz-4 Ağustos'ta alınacak, sonuçlar 7 Ağustos'ta ilan edilecek.
Boş kalan kontenjanlar ve hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 8-16 Ağustos'ta alınacak.
Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 22-25 Ağustos'ta alacak. 31 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.
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