Yunanistan sınırında yakalanan 3 FETÖ zanlısı tutuklandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 3 kişi tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Temmuz 2023 10:29, Son Güncelleme : 31 Temmuz 2023 10:17
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince, Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda gözaltına alınan B.B, A.K. ve S.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine getirilen zanlılar, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.