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Ünlü modacı Nail Yurdakul hayatını kaybetti

Birçok ünlünün terzisi olan modacı Nail Yurdakul, Muğla'da tedavi gördüğü hastanede 94 yaşında vefat etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Temmuz 2023 12:20, Son Güncelleme : 31 Temmuz 2023 12:22
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Ünlü modacı Nail Yurdakul hayatını kaybetti

Köyceğiz'de emeklilik yıllarını geçiren ve bir süre önce Fethiye Huzurevi'ne yerleşen Yurdakul, organ yetmezliği nedeniyle Fethiye Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. Buradan Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine, daha sonra Milas'taki özel bir hastaneye sevk edilen Yurdakul, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yurdakul'un cenazesi, Köyceğiz'de ikindi vaktine müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

- Nail Yurdakul

Askerden döndükten sonra 1951'de İstanbul'da terzi çıraklığına başlayan Yurdakul, Olgunlaşma Enstitüsünde tayyör öğretmenliği yaptıktan sonra Ankara'ya döndü. Burada ilk iş yerini açan Yurdakul, kısa sürede devlet büyükleri ve ünlü sanatçıların terzisi haline geldi.

Yurdakul, İsmet İnönü'nün eşi Mevhibe İnönü, Adnan Menderes, Cemal Gürsel, Suat Hayri Ürgüplü ve eşleri için kıyafetler dikti.

Boğaz Köprüsü'nde, köyde, sinemada ilk kez defileler düzenleyen Yurdakul, Türkiye'nin ilk manken okulunu ve kadın futbol takımını kurdu.

- "Moda kralı" olarak anıldı

Pazen kumaştan 1966'da hazırladığı elbise Madrid'deki tekstil fuarında birinci seçilen Yurdakul, İspanya, Fransa, İsviçre ve Almanya'da şubeler açtı ve "Moda Kralı" olarak anılmaya başladı.

Yurdakul, 1965'te Milli Mücadele döneminde giydiklerinden çok etkilendiği Atatürk'ün bir kıyafetini yeniden modernize ederek dikti. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü bu kıyafeti çok beğendi ve "Milli Mücadele Çaprazı" ismini verdi. Yurdakul ayrıca Türkiye'de ilk Atatürk kıyafetleri defilesini yaptı. "Milli Mücadele Çaprazı" şu anda Tunus'ta bir müzede sergileniyor.

Birçok ünlü isme kıyafet tasarlayan Yurdakul, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal için ilk kurşungeçirmez yelek dikmişti.

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