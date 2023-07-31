Çorum'da arı soktuğu için hastanede tedavi gören kadın öldü
Çorum'da arı sokması nedeniyle hastaneye kaldırılan yaşlı kadın yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Temmuz 2023 12:22, Son Güncelleme : 31 Temmuz 2023 12:22
Elköy köyünde yaşayan Melek Turna (77), 22 Temmuz'da arı sokması sonucu rahatsızlandı.
Yakınlarının ihbarı üzerine köye sevk edilen sağlık ekipleri, Turna'yı ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Turna, dokuz gündür tedavi gördüğü hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.