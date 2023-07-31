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TÜRK-İŞ'e göre 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 37 bin 974 lira oldu

TÜRK-İŞ, temmuz ayında 4 kişilik aile için açlık sınırını 11 bin 658 lira, yoksulluk sınırını 37 bin 974 lira olarak hesapladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Temmuz 2023 12:22, Son Güncelleme : 31 Temmuz 2023 12:24
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TÜRK-İŞ'e göre 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 37 bin 974 lira oldu

TÜRK-İŞ'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek için her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Temmuz 2023 sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, temmuzda 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 11 bin 658 lira oldu.

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 37 bin 974 lira olarak hesaplandı.

Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" aylık 15 bin 123 lira olarak belirlenirken, Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 12,38 arttı.

- Ortalama sebze kilogram fiyatı 27,29 lira, meyve 35,20 lira oldu

Temmuz ayında süt ve yoğurt fiyatı değişmezken, peynir fiyatı ortalama yüzde 4 arttı.

Et fiyatları, Et ve Süt Kurumu'ndan ürün tedarik eden marketler ile diğer marketler arasında farklılık gösterdi. Zincir marketlerin birçoğunda dana kıyma ortalama 315, kuşbaşı ortalama 340 liradan reyonlardaki yerini aldı. Bir ayda dana eti ortalama yüzde 6, tavuk yüzde 13, balık yüzde 12, yumurta yüzde 9, kuru fasulye yüzde 7, yeşil mercimek yüzde 8 oranında zamlandı.

Ortalama sebze kilogram fiyatı 27,29 lira, ortalama meyve kilogram fiyatı 35,20 lira olarak hesaplandı.

Bir ay içinde pirinç yüzde 8, irmik yüzde 6 zamlanırken, makarna ve unda hafif fiyat artışı yaşadı. Ankara'da 200 gramlık beyaz ekmek yüzde 30 zamlanarak 6,5 liradan satılmaya başlandı.

Zeytinyağı fiyatı yüzde 30, margarin fiyatı yüzde 20, ayçiçeği yağı fiyatı ise sınırlı düzeyde arttı, tereyağı fiyatı sabit kaldı.

Çay yüzde 10, siyah zeytin yüzde 12, salça yüzde 8, şeker yüzde 4 zamlanırken, bal ile pekmezde sınırlı seviyede fiyat artışı yaşadı. Yeşil zeytin, ıhlamur, reçel ve baharat fiyatları değişmezken, en çok fiyatı düşen ürün yüzde 22 ile tuz oldu.

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