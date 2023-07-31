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Manisa'da hızlı tren hattının tünel inşaatında gazdan etkilenen işçi öldü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, hızlı tren hattı inşa edilen tüneldeki gaz sızıntısından etkilenen iki işçiden biri hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Temmuz 2023 12:44, Son Güncelleme : 31 Temmuz 2023 13:30
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İzmir-Ankara hızlı tren hattı inşaatının devam ettiği tünele giren Yaşar Nacaroğlu (57) ve Muhammet Yavuz'dan (22) haber alınamadığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Tüneldeki gaz sızıntısından etkilendiği belirlenen işçilerin bulunması için AFAD ekipleri ile Soma'daki maden ocaklarında görev yapan arama kurtarma ekipleri de bölgeye gönderildi.

Gaz maskesi takan itfaiye ekiplerinin tünel içindeki çalışması sonucu ulaşılan işçiler, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanedeki müdahaleye rağmen Yaşar Nacaroğlu hayatını kaybetti. Hayati tehlikesi bulunan Muhammet Yavuz'un tedavisi ise yoğun bakım ünitesinde sürüyor.

Öte yandan, çalışma sırasında gazdan etkilenen bir itfaiye eri de sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

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