Çorum'da kalp krizi geçiren lohusa yaşamını yitirdi

Yaklaşık 2 yıl önce Bayram Bayrav ile hayatını birleştiren Sultan Bayrav'ın 15 gün önce Defne Lina ismini verdikleri bir bebek dünyaya getirdiği öğrenildi.

Bayrav, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi Erdil Sokak'ta ikamet eden ve yeni doğum yapan 21 yaşındaki Sultan Bayrav, 29 Temmuz'da evinde rahatsızlandı.

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