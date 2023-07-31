Bakan Ersoy, turizm verilerine ve restorasyon çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmde 2023 yılın ilk 6 ayının rakamları ile gündemdeki konuları değerlendirmek üzere basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda sunum eşliğinde yaptığı konuşmasında Ersoy, Türkiye'de turizm alanında 2023 için 60 milyon ziyaretçi hedefi koyduklarını, daha ilk 6 ayda 22 milyon 945 bin ziyaretçinin ağırlandığını aktardı.

Bakan Ersoy, deprem ve seçim sürecinin etkilerine rağmen turizm hedeflerini yakaladıklarına işaret ederek, gelir bazında bu yıl koydukları 56 milyar dolarlık hedefin 21 milyon 7 bin dolar kadarının yılın ilk yarısında elde edildiğini kaydetti.

Ziyaretçilerin ortalama kalış süresi ve kişi başı gecelik harcama verilerine ilişkin Ersoy, "2022'nin ilk 6 ayında ortalama yüzde 10,5 olan kalış süresi, 2023'ün ilk 6 ayında 9,9 geceleme olarak gerçekleşti. Burada eksi yüzde 5.7'lik bir daralma söz konusu. Gelir bazına baktığımız zaman kişi başı gecelik gelir ilk 6 ayda geçen sene 89,2 dolar, 2023'ün ilk 6 ayında 99,9 dolar olarak gerçekleşti. Yani yüzde 11,9 artış söz konusu. Bu çok çok önemli bir rakam." dedi.

- "Türkiye konaklama sektöründe sürdürebilirlik belgesi aşamasında birinci sıraya geldi"

Mehmet Nuri Ersoy, turizmde en önemli konunun pazar çeşitliliği olduğunu, son 5 yıldır Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı ve Bakanlık olarak bu konuda çeşitli çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Yeni kaynak destinasyonlarının geliştirilmesinde ve ürün çeşitlendirmesinde çok ciddi yatırımlar yaptıklarını belirten Ersoy, şöyle devam etti:

"Özellikle gastronomi, sağlık, eğitim, bisiklet, doğa, arkeoloji ve kültür ürünlerinin ön plana çıktığı bir tanıtım yapıyoruz. Tabii bütün bu pazar ve ürün çeşitlemesinde başarılı olmak için yoğun ve etkili bir turizm tanıtımını ülke olarak gerçekleştiriyoruz. Özellikle son birkaç yıldır 200 ülkede tanıtım yapıyoruz. Sosyal medyada özellikle dijital pazarlama diye baktığınızda 5 yıl önce ilk 20'ye giremeyen Türkiye, şu anda Go Türkiye platformu ikinci sıraya kadar geldi. TikTok'ta da 3. sıraya gelmeyi başardı."

Bakan Ersoy, bu sene Michelin Rehberi'nin İzmir ve Bodrum'u da değerlendireceğini, 9 Kasım'da yapacakları tanıtımında hem İstanbul'daki hem de İzmir, Çeşme, Alaçatı ve Bodrum'daki yıldız almaya layık görülen mekanların açıklanacağını aktardı.

Sürdürülebilir turizm konusunda da hızlı ilerlediklerini ve 4 bin 132 otelin sürdürülebilirlik belgesi aldığını anlatan Ersoy, "Türkiye şu an itibarıyla konaklama sektöründe sürdürebilirlik belgesi aşamasında birinci sıraya geldi. Biz bu yarışa biraz geç başladık. Ama herkesin önüne geçtik. Hızlı bir şekilde de bütün sektörün tamamına sürdürülebilirlikle ilgili sertifikasyon programını yaymış olacağız." diye konuştu.

- Kültür Yolu Festivalleri bu yıl 11 ile yayılacak

Ersoy, geçen yıl 7 ilde "Kültür Yolu Festivalleri"nin 362 ayrı mekanda 4 binden fazla etkinlikle, 20 binden fazla sanatçı ve 33 milyon seyirci katılımıyla gerçekleştiğini kaydetti.

Festivallerin bu yıl 11 ile yayılacağını söyleyen Ersoy, ilk festivalin 5-13 Ağustos tarihleri arasında Nevşehir'de "Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali" olacağını, 19-27 Ağustos arasında "Trabzon-Sümela Kültür Yolu ve Erzurum Palandöken Kültür Yolu Festivali"nin gerçekleştirileceğini açıkladı.

Bakan Ersoy, ayrıca 9-17 Eylül arasında Çanakkale'de "Troya Kültür Yolu", 16-24 Eylül arasında Gaziantep'te "GastoraAntep Kültür Yolu", 16 Eylül-1 Ekim arasında Ankara'da "Başkent Kültür Yolu", 23-30 Eylül'de Konya'da "Mistik Müzik Festivali", 30 Eylül-15 Ekim arasında "İstanbul'da Beyoğlu Kültür Yolu Festivali", 14-22 Ekim arasında Diyarbakır'da "Sur Kültür Yolu Festivali", 28 Ekim-5 Kasım arasında İzmir'de "Efes Kültür Yolu" ve 4-12 Kasım tarihlerinde "Antalya Kültür Yolu Festivali"nin düzenleneceğini ifade etti.

- Ayasofya'da olası İstanbul depremine karşı 2. restorasyon çalışmaları başlatılacak

Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasından bu yana 21 milyona yakın ziyaretçiyi ağırladığına işaret eden Ersoy, Ayasofya ile ilgili geniş kapsamlı bir bilim kurulunun oluşturulduğunu söyledi.

Kurulda mimar Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. Can Binan, Prof. Dr. Suphi Saatçi, Prof. Dr. Mustafa Erdik, Prof. Dr. Asnu Bilban Yalçın, Doç. Dr. Ahmet Güleç, Doç. Dr. Hasan Fırat Diker, Dr. Mehmet Selim Ökten ve İhsan Sarı'nın da yer aldığını aktaran Ersoy, şunları kaydetti:

"Bilim kurulunun yaptığı çalışmalar neticelenmeye başladı. Özellikle statikle ilgili çalışmalar tamamlandıkça depreme karşı güçlendirmeyle ilgili ikinci restorasyon aşamasına geçiliyor. Öncelikli olarak dış cephede kurum onaylı restorasyon projeleri doğrultusunda beton harç temizliği yapılacak. Daha sonra özellikle kubbelerde eskiyen kurşun yüzler kaldırılacak. Kurşunun altındaki kubbedeki çatlakların onarımıyla ilgili çalışma yapılacak. Sonra tekrar kurşun örtü onarılarak yerine monte edilecek. Önemli bir çalışma da minarelerde gerçekleştirilecek. Bilim kurulumuzun önerileri dahilinde minarelerden ilki sökülmeye başlanacak. 2. Bayezid minaresinde bir söküm çalışması yapılacak. Kontrollü bir şekilde sökeceğiz. Bozulan kısımları onarıp tekrar minareyi yerine yerleştireceğiz. Diğer minarelerde de şu anda bilim kurulumuzun özellikle statikle ilgili çalışmaları devam ediyor. Gerek görüldüğü takdirde onlar da aşamalı bir şekilde sökülüp, onarılıp olası bir İstanbul depremine karşı yerine sağlamlaştırılarak, güçlendirilerek tekrar konulacak. Bütün bu restorasyon çalışmaları sırasında Ayasofya ziyarete ve ibadete kapatılmayacak, açık olacak."

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kız Kulesi restorasyonunda olduğu gibi yapılacak işlemleri ve bilim kurulunun aldığı kararların, raporları bu haftadan itibaren "ayasofyacami.gov.tr" adresinden düzenli şekilde yayınlanacağını belirtti.

- "Gevşemiş olan taşlar güçlendirilerek yerine tekrar sağlam bir şekilde monte edilecek"

Gelecek ay Galata Kulesi'nde de çevre güvenliği sağlanarak, geçici vinç sistemleriyle dış cephedeki düzenlemelerin tekrar elden geçirileceğini kaydeden Ersoy, "Gevşemiş olan taşlar güçlendirilerek yerine tekrar sağlam bir şekilde monte edilecek. Eylül itibarıyla Ebabil kuşlarının buradaki konaklama dönemi bitip, göçe başladıktan sonra özellikle kulenin külahında daha önce yapılamayan çalışma gerçekleştirilecek. Külah kısmi olarak sökülecek, altındaki yapı onarılacak ve tekrar kurşun külah tamir edilerek, yerine takılarak geçen sefer yarım kalan, ertelenmiş olan tadilat kısmını bu şekilde tamamlamış olacağız." dedi.

Ersoy, Galata Kulesi'nde müze konseptinden sonra ziyaretçi rekoru kırıldığını vurgulayarak, "Her geçen gün ziyaretçi sayısı artıyor. Restorasyondan sonra şu ana kadar 2,5 milyona yakın ziyaretçiyle Türkiye'de Topkapı Sarayı'ndan sonra en fazla ziyaretçi alan tarihi merkez haline geldi." şeklinde konuştu.