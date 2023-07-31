Ladik'te yeni belediye başkanı belli oldu

Belediye Meclisi Salonu'nda yapılan oylamada 6 AK Parti, 3 MHP, 1 CHP'li üye ile 1 bağımsız üye oy kullandı. On bir üyeden oluşan Meclis'te, üçüncü turda Adnan Topal 7, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Eren 4 oy aldı.

Böylece Topal, Ladik Belediye Başkanı seçildi.