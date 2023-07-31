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Borç yapılandırmada son ödeme tarihi uzatıldı

Borç yapılandırmasının bozulmaması için ilk iki taksitin son ödeme tarihi 31 Temmuz'dan 3 Ağustos'a uzatıldı. Yapılandırılan tutarın bu tarihe kadar peşin ödenmesi halinde, Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan yüzde 90, idari para cezalarında ise yüzde 25 indirim uygulanacak.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 31 Temmuz 2023 17:12, Son Güncelleme : 31 Temmuz 2023 17:34
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Borç yapılandırmada son ödeme tarihi uzatıldı

Kamuya yönelik vergi ve idari para cezası gibi borçlarını yeniden yapılandıranların, uygulamadan yararlanabilmesi için ilk ve ikinci taksit tutarlarını son ödeme tarihi 31 Temmuz'dan 3 Ağustos'a uzatıldı.

Sosyal Güvenlik Kurumu, sigorta primi ve yapılandırma borçlarının son ödeme tarihinin aynı güne denk gelmesinden dolayı meydana gelen yoğunluk nedeniyle uzatma kararı alındığını açıkladı.

SGK'dan yapılan açıklamada, ""Son ödeme tarihi 31 Temmuz 2023 olan yapılandırma, cari dönem prim borçları ve diğer her türlü borçların son ödeme süresi 3 Ağustos 2023 saat 23:59'a kadar uzatılmıştır." denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sigorta prim teşvik ve desteklerinden yararlanmaya devam edilebilmesi, süresinde ödenmeyen primler nedeniyle gecikme cezası ve gecikme zammına maruz kalınmaması ve yapılandırma ödeme planlarının ihlal edilmemesi açısından belirtilen tarihe kadar ilgili borçların ödenmesi önem arz etmektedir."

PEŞİN YA DA TAKSİTLE ÖDENEBİLECEK

"Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" kapsamındaki yapılandırma düzenlemesinden yararlanılması için başvuru süresi 3 Temmuz'da sona erdi.

Yapılandırılan borçlar, yapılan tercihe göre peşin veya aylık dönemlerle azami 48 aya kadar taksitler halinde ödenebiliyor.

Yapılandırılan borçların peşin ödenmesi için tanınan süre de 3 Ağustos'ta dolacak.

Taksitle ödemeyi tercih edenlerin, birinci ve ikinci taksit ödemelerini yine bu tarihe kadar yapması gerekiyor. Cumhurbaşkanı Kararı ile ilk taksit ödeme süresi uzadığından birinci ve ikinci taksitler aynı sürede ödenecek.

Yapılandırma hükümlerinden yararlanmaya devam edilebilmesi için ilk iki taksitin süresinde ve tam ödenmesi şartı bulunuyor.

Başvuru sırasında tercih edilen taksit sayısından daha az sayıda taksitle ödeme yapılması mümkün olup bu durumda, ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecek.

Taksitle ödeme seçeneği tercih edildiği halde, ay sonuna kadar yapılandırılan tutarın tamamının ödenmesi durumunda ise peşin ödeme indiriminden yararlanılabilecek.

Yapılandırılan borçların tamamının ay sonuna kadar peşin olarak ödenmesi halinde yapılandırılan borçlara katsayı uygulanmayacak. Yİ-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanan tutardan yüzde 90 indirim, idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim yapılacak.

Yapılandırılan borç, sadece fer'i alacak ise hesaplanan Yİ-ÜFE tutardan yüzde 50 indirim, matrah veya vergi artırımı sonucu tahakkuk eden vergiden (damga vergisi hariç) yüzde 10 indirim devreye alınacak.

ELEKTRONİK ORTAMDA ÖDENEBİLİYOR

Ödemelerin, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi "www.gib.gov.tr"den, İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden elektronik ortamda yapılması imkanı bulunuyor.

Yapılandırılan borçlar, anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartı ya da banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlardan, anlaşmalı bankaların şubelerinden, internet ve telefon bankacılığı ve mobil bankacılık gibi alternatif ödeme kanallarından, vergi dairesi veznelerinden ya da PTT şubelerinden ödenebiliyor.

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