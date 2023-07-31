Mardin'de trafik kazası: 7 yaralı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Temmuz 2023 17:41, Son Güncelleme : 31 Temmuz 2023 17:42
Nusaybin-Cizre kara yolunda, sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.
Kazada, araçlarda bulunan Tülin A., Emine K., Nurettin B., Abbas Ş. , Beybun A., Adalet K. ve Pınar T. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.