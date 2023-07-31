Tunceli'de doğal gaz borusu patladı: Yurt ve binalar boşaltıldı

Doğal gaz acil servisi ekiplerinin ölçümler yaptığı yurt binası ile civardaki binalara girişe tedbir amacıyla izin verilmiyor.

Bölgede güvenlik şeridi oluşturulurken muhtemel bir çökme ve yangına karşı da itfaiye ekipleri hazır bulunduruldu.

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