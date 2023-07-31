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Esenyurt'taki tekel saldırısında tüm zanlılar yakalandı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir tekel bayisinde gerçekleşen saldırıya ilişkin, olayın şüphelilerinden M.Ö ve S.Ö.'den sonra T.Ö. ve A.Ö de gözaltına alındı. Böylece saldırıyla ilgili olarak aranan tüm şüpheliler gözaltına alınmış oldu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 31 Temmuz 2023 18:39, Son Güncelleme : 31 Temmuz 2023 18:41
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Esenyurt'taki tekel saldırısında tüm zanlılar yakalandı

Esenyurt Güzelyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan tekel bayisinde meydana gelen olayda, 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken, 21 yaşındaki Yusuf Erzen ise yaralandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tekel saldırısında tüm zanlıların yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya, son gelişmeyi sosyal medya hesabından açıkladı.

Yerlikaya, "Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesinde meydana gelen olayın şüphelilerinden (T.Ö.) ve (A.Ö.) de yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası olayın şüphelilerinden M.Ö ve S.Ö.'den sonra T.Ö. ve A.Ö de yakalandı. Olayla ilgili şüphelilerin tamamı gözaltında." ifadelerini kullandı.

OLAYIN AYRINTILARINI ANLATTI

Hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen'in babası yaralanan Yusuf Erzen'in ise amcası olan Cantürk Erzen olayın ayrıntılarını anlattı.

Baba Cantürk Erzen, 30 yaşındaki diğer oğlu Mehmet Erzen'in yaklaşık 3 ay önce, karşı tarafın akrabalarından bir kişi ile tartışma yaşadığını, o esnada silahı elinden alırken kaza yaşandığını, yaşananların konuyla ilgisinin olmadığını vurguladı. Erzen, bu konuyla ilgili birbirleriyle bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve birbirlerinden davacı olmadılarını ifade etti. "Silahla gelen de kendisidir. Daha sonra gidip 50 çeşit ifade vermiştir, o ifadelerin hiçbiri doğru değildir. Zaten olayla ilgili kamera kayıtları da mevcut. Dolayısıyla kan parası gibi bir mesele yoktur." diyen Erzen, "O kişiye ben buraya ürün vermiştim, net rakamını tam hatırlamıyorum ama 680 bin lira civarındaydı, bana 130 bin lira ödeme yaptı. Benim kendilerinden o zaman 500 bin lira civarında alacağım vardı, bu olay olduğu zaman bu parayı ödemek istemediler." dedi.

Parayı talep etmediğini ve oğlunun öldürülmesiyle bu olayın herhangi bir ilgisinin olmadığını da dile getiren Erzen, "Barıştık bitti. Herhangi bir sorunumuz da yoktu." diye konuştu.

"BİR BABA OLARAK GÖRÜNTÜLERİ İZLEYEMEDİM"

Baba Erzen, oğlunun öldürüldüğü anlara dair paylaşılan videoları henüz izleyemediğini ifade ederek "Bir insan, bir insana maddi manevi bir acı vermiştir ama ben daha o görüntüleri bir baba olarak izleyemedim" dedi ve şöyle devam etti:

"Ben sadece bu insana bunu soruyorum. Benim oğlumu vahşice niye öldürdün? Bana bir sebep söylesin. Alacak, verecek, kan parası gibi söylemlerin hepsi yalan. Biz 10 senedir birbirimizi tanıyoruz, senelerdir ticaret yapıyoruz. Almışızdır, vermişizdir, eksik olmuştur, fazla olmuştur ama kan davalık bir olayımız yok."

"BANA İCRA KAĞIDI GÖNDERDİLER, WHATSAPP DURUMUMDA PAYLAŞTIM, ÖLDÜRMEYE SEBEP Mİ?"

Borcu için kendisine başlatılan icra takibi kağıdını WhatsApp'ta paylaştığını belirten baba Erzen, borcunu ödeyen bir insan olduğunu belirterek "Bana icra kağıdı gönderdiler. Ben zaten borcumu ödeyen bir insanım. 'Bana niye icra gönderdiniz?' diye bunu WhatsApp'ta paylaştım. Bu benim oğlumu öldürmeye bir sebep mi?" dedi.

2 SALDIRGAN YAKALANDI, YARDIM EDEN 1 KİŞİ GÖZALTINDA

Silahlı saldırı ile ilgili olarak yakalanan ve adliyeye sevk edilen Murat Özer hakkında ek gözaltı kararı verilerek Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gönderilmişti.

Polis, A.Ö., T.Ö. ve S.Ö.'nün yakalanması için çalışmalarını sürdürürken, bu kişilerden S.Ö. ise yakalandı.

Öte yandan, polis, şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği öne sürülen H.A'yı gözaltına aldı. H.A Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Konu ile ilgili açıklamayapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesinde meydana gelen olayın şüphelilerinden biri daha (S.Ö.) yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası olayın şüphelilerinden M.Ö'den sonra S.Ö.'de yakalandı.Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor" dedi.

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ediyor.

Başsavcılık bu kapsamda, olayla ilgili hazırlık soruşturması tamamlanıncaya kadar yayın yasağı getirilmesini talep etti.

Söz konusu talebi değerlendiren Büyükçekmece 3. Sulh Ceza Hakimliği, bahsi geçen olayla ilgili hazırlık soruşturması sonuçlanıncaya kadar kamu güvenliği, suç işlenmesinin önlenmesi, yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması amacıyla yazılı, görsel ve internet ortamında faaliyet gösteren medyada, sosyal medya ile her türlü haber, röportaj, eleştiri gibi yayınların yasaklanmasına hükmetti.

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