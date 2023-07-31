Soma'da orman yangını

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına müdahale için 5 uçak, 7 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı, 3 dozer ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.

İlçeye bağlı kırsal Ularca Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

Manisa'nın Soma ilçesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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