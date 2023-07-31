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İYİ Parti'den yerel seçimlerde 'ittifak' açıklaması

Yerel seçimde muhalefet partileri arasında bir ittifak olup olmayacağı tartışılırken İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan bir açıklama geldi. Zorlu, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun, "Partimizin yerel seçimlerde CHP ile ortak hareket etmesine karşıyım. Bu sadece benim değil partimizin milletvekillerinin de genel görüşü." sözlerine, "Kendi görüşü partimizi temsil etmiyor" diyerek yanıt verdi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 31 Temmuz 2023 20:55, Son Güncelleme : 31 Temmuz 2023 20:57
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İYİ Parti'den yerel seçimlerde 'ittifak' açıklaması

28 Mayıs seçimlerinin ardından 2024'te yapılacak yerel seçimlerde muhalefet partileri arasında bir ittifak olup olmayacağı merak ediliyor.

İYİ Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Kürşad Zorlu'ya Tüm Emekliler Derneği Genel Merkezi'ni ziyaretinde, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun "Yaklaşan yerel seçimlerde partimizin CHP ile ortak hareket etmesine şahsi görüşüm olarak karşıyım. Bu sadece benim değil partimizin milletvekillerinin genel görüşü." ifadeleriyle ilgili değerlendirmeleri soruldu.

Zorlu, "Bu görüş tamamıyla milletvekilimizin kendisine ait bir görüştür, partimizin kurumsal kimliğini temsil etmemektedir. Zira bizim iki temel özelliğimiz var. Böylesine stratejik ve bir seçim sürecini etkileyebilecek nihai bir konuda yetkili kurullarımızın görüşlerini alarak kararlarımızı şekillendiririz. Bu şekillendikten sonra da kurumsal görüşümüzün açıklandığı merciler bellidir, dolayısıyla bu görüşler sadece kendisine aittir. Bizi temsil etmiyor." dedi.

"YEREL SEÇİMLERE KENDİ ADAYLARIMIZLA GİREBİLMENİN ARAYIŞI İÇERİSİNDEYİZ"

Zorlu, İYİ Parti'nin yerel seçimlerdeki duruşunun herkes tarafından çok merak edildiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Çünkü bugün ülkemizin yaşadığı bu kıskaç siyasetinde, bu sıkışmışlık içerisinde Türkiye'yi merkezine alarak büyüyebilecek yegane parti İYİ Parti'dir. Sekiz ay sonra yapılacak yerel seçimlere kendi adaylarımızla kenetlenerek girebilmenin, milletimizin karşısına çıkabilmenin arayışı ve bunların sorumluluğu içerisindeyiz."

Seçim işbirliğinin taktiksel bir mesele olduğunu ve bugünden bununla ilgili bir şeyin söylemenin mümkün olmadığını ifade eden Zorlu, "Bugünden hiç kimse İYİ Parti'ye asimetrik bir dayatma, bu konuda bir baskı yapmaya kalkmasın. Böyle bir şeye asla izin vermeyeceğiz. Milletimizle buluşarak bu seçimlerin parlayan yıldızı olacağız." dedi.

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