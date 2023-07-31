Kredi kartıyla taksitli harcamalara sınırlama
Kredi kartıyla taksitli harcamalara sınırlama
3 Ay ertelemeli 60.000 TL fırsatı!
3 Ay ertelemeli 60.000 TL fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Sağlık çalışanlarının ikinci 'Beyaz Reform' dönemi başlıyor
Sağlık çalışanlarının ikinci 'Beyaz Reform' dönemi başlıyor
Yargıtay'a atanan 6 yeni üyenin görev yerleri belli oldu
Yargıtay'a atanan 6 yeni üyenin görev yerleri belli oldu
Ankara Valiliği uyardı: Yüksek sıcaklığa dikkat!
Ankara Valiliği uyardı: Yüksek sıcaklığa dikkat!
Borç yapılandırmada son ödeme tarihi uzatıldı
Borç yapılandırmada son ödeme tarihi uzatıldı
İzmir'de toplu ulaşıma zam
İzmir'de toplu ulaşıma zam
Hava sıcaklıkları daha ne kadar devam edecek?
Hava sıcaklıkları daha ne kadar devam edecek?
Akaryakıta yine zam geliyor
Akaryakıta yine zam geliyor
THY'nin kadın kabin memuru başvuruları devam ediyor
THY'nin kadın kabin memuru başvuruları devam ediyor
Ladik'te yeni belediye başkanı belli oldu
Ladik'te yeni belediye başkanı belli oldu
Aşırı sıcaklar bu kez nemle birlikte geliyor
Aşırı sıcaklar bu kez nemle birlikte geliyor
AK Parti'de yerel seçim hazırlığı
AK Parti'de yerel seçim hazırlığı
Kahramanmaraş'ta 112 bin 414 deprem konutu yapılacak
Kahramanmaraş'ta 112 bin 414 deprem konutu yapılacak
TÜRK-İŞ'e göre 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 37 bin 974 lira oldu
TÜRK-İŞ'e göre 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 37 bin 974 lira oldu
Memur ve memur emeklisinin sözleşme süreci başlıyor
Memur ve memur emeklisinin sözleşme süreci başlıyor
Asgari ücret ele geçmeden açlık sınırının altına geriledi
Asgari ücret ele geçmeden açlık sınırının altına geriledi
Ataşehir'de 17 katlı iş merkezinde yangın
Ataşehir'de 17 katlı iş merkezinde yangın
LGS yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları açıklandı
LGS yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları açıklandı
YAŞ toplanıyor: Genelkurmay Başkanlığı'na kim atanacak?
YAŞ toplanıyor: Genelkurmay Başkanlığı'na kim atanacak?
Öğretmenlere mazeretli tayin haksızlığı
Öğretmenlere mazeretli tayin haksızlığı
İzmir'de metro ve tramvay çalışanları greve gitti
İzmir'de metro ve tramvay çalışanları greve gitti
AK Parti ve MHP seçim için düğmeye bastı İzmir'de sürpriz aday
AK Parti ve MHP seçim için düğmeye bastı İzmir'de sürpriz aday
Vergi indirimi geliyor! Çalışanlara nefes aldıracak
Vergi indirimi geliyor! Çalışanlara nefes aldıracak
Borç yapılandırmada ilk iki taksit için son gün
Borç yapılandırmada ilk iki taksit için son gün
Konutta kredi 'çıkmaz'ı
Konutta kredi 'çıkmaz'ı
Araç satışının yüzde 45'i balon
Araç satışının yüzde 45'i balon
Görevi esnasında kamyonetin çarptığı jandarma astsubay hayatını kaybetti
Görevi esnasında kamyonetin çarptığı jandarma astsubay hayatını kaybetti
Akbelen Ormanı'nda ağaç kesimi sona erdi
Akbelen Ormanı'nda ağaç kesimi sona erdi
Balık avına çıkan polis memuru baraj gölünde boğuldu
Balık avına çıkan polis memuru baraj gölünde boğuldu
Ana sayfaHaberler Siyasi

Sağlık çalışanlarının ikinci 'Beyaz Reform' dönemi başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına gönderdiği mektupta, çalışma şartlarının daha fazla iyileştirilmesi amacıyla ikinci "Beyaz Reform" dönemini başlattıklarını duyurdu.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 31 Temmuz 2023 21:29, Son Güncelleme : 31 Temmuz 2023 21:36
Yazdır
Sağlık çalışanlarının ikinci 'Beyaz Reform' dönemi başlıyor

Sağlık sektöründe hastaya yönelik erişilebilirlik ve kalite kadar sağlık çalışanlarının çalışma şartları da önem arz ediyor.

Bu kapsamda iki yıl süren koronavirüs salgınıyla birlikte zirve yapan sağlık çalışanlarını yoran sorunlar, Sağlık Bakanlığı tarafından hızla çözülüyor.

Bakanlığın Beyaz Reform adını verdiği bir dizi değişim, yeni çıkarılan yasalarla güvence altına alınan haklarla büyük oranda aşıldı.

Bu sorunların en büyüklerinden biri sağlıkta şiddet...

Şiddet olayları belirgin düzeyde azalmış olsa da belirlenen hedefe tam olarak ulaşılmış değil.

Öte yandan, konunun hassasiyeti yapıcı olmaktan uzak yaklaşımlara da fırsat veriyor.

Sağlık çalışanlarına yönelik ikinci Beyaz Reform süreci

Tüm bu sorunların çözümü için yeni bir döneme girildi.

Edinilen bilgiye göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bütün doktorlara bir mektup göndererek yeni bir dönemin müjdesini verdiği: İkinici Beyaz Reform...

Beyaz Reform sürecinde tüm imkanları harekete geçirmeye, yeni imkanlar oluşturmaya çalıştıklarını ifade ederek, hep birlikte çözüme ortak olmanın, sağduyu içinde sonuç almanın örneğini yaşadıklarını, şimdi de doğru tutumun bu olduğunu vurguladı.

Yapılan reformlardan örnekler

Bakan Koca'nın kaleme aldığı mektupta, büyük değişim gösteren maddi şartlardan sağlık çalışanlarını ağır davalara karşı güvence altına alan Malpraktis yasasına kadar pek çok konuda, değeri iyi bilinmesi istenen reform örnekleri var.

Sağlıkta şiddetle daha etkin mücadele başta olmak üzere, nöbet ücretlerinin artırılması, enflasyona karşı hakların korunması, sağlık çalışanlarına yapılmakta olan sabit ödemenin emekliliğe sayılması gibi pek çok konu ise Beyaz Reform'un ikinci döneminde üzerinde çalışılan başlıklar arasında örnek gösteriliyor.

"Sağlıkta Şiddete Karşı Eylem Planı"

Koca'nın mektubunda,

"Artık tamamlama aşamasında olduğumuz Sağlıkta Şiddete Karşı Eylem Planı çalışmamızı yakında uygulama sürecine koyacağız. Tüm sorunlara karşı başarıya ulaşmamız için, bizim kararlılığımızın sizin desteğiniz ile bütünleşmesi gerekiyor."

 ifadelerine yer verildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber