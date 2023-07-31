Kredi kartıyla taksitli harcamalara sınırlama
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK), kredi kartıyla taksitli harcamalara yönelik yeni kararlar aldı. Alınan karara göre, havayolu, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurtdışı harcamalara taksit yapılmayacak.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 31 Temmuz 2023 21:31, Son Güncelleme : 31 Temmuz 2023 21:38
Kredi kartı harcamalarına taksit sınırlaması geldi..
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK), kredi kartıyla taksitli harcamalara yönelik yeni kararlar aldı.
Alınan karara göre, havayolu, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurtdışı harcamalara taksit yapılmayacak.
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