Kredi kartıyla taksitli harcamalara sınırlama

Kredi kartı harcamalarına taksit sınırlaması geldi..

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK), kredi kartıyla taksitli harcamalara yönelik yeni kararlar aldı.

Alınan karara göre, havayolu, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurtdışı harcamalara taksit yapılmayacak.

Ayrıntılar geliyor..