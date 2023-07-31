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Arıtma tesisinde gaz kaçağı: 2 işçi hayatını kaybetti

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne ait arıtma tesisinde meydana gelen gaz kaçağı sonucu 2 personel yaşamını yitirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Temmuz 2023 22:51, Son Güncelleme : 31 Temmuz 2023 22:53
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Arıtma tesisinde gaz kaçağı: 2 işçi hayatını kaybetti

BASKİ personellerinden Ceyhun Balcı ve Mustafa Karakoç, Ovaköy Mahallesi'nde bulunan arıtma tesisindeki terfi istasyonunda pompa arızası tamir ederken gaz kaçağı meydana geldi.

Arkadaşlarının zehirlendiğini fark eden diğer çalışanların bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri gönderildi.

Sağlık ekiplerince Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Balcı ve Karakoç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Merkez Atıksu Arıtma Tesisi'mizde meydana gelen elim kazada mesai arkadaşlarımız Ceyhun Balcı ve Mustafa Karakoç'un vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Mesai arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanları cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

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