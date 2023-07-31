'Askere gideceğim' diyerek para toplayan 3 kişi yakalandı
İstanbul Sultangazi'de askere gideceklerini söyleyerek, vatandaşlardan para toplayan 3 kişiye "dilencilik" yaptıkları gerekçesiyle para cezası kesildi. Yakalanan 3 kişinin üzerinden bin lira para çıktı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 31 Temmuz 2023 23:00, Son Güncelleme : 31 Temmuz 2023 22:56
İstanbul Sultangazi'de zabıta ekipleri, son günlerde artan "Askere gideceğim, kimsem yok" diyerek para toplayan dilencilerle ilgili şikayetler üzerine çalışma başlattı.
Vatandaşlardan askere gideceğini ve kimsesinin olmadığını söyleyerek para toplayan 3 kişi zabıta ekipleri tarafından yakalandı.
Ekiplerin yaptığı aramadabu kişilerin üzerinden bin lira para çıktı. Dilencilikten elde edilen paraya el konulurken, 3 kişiye Kabahatler Kanunu uyarınca işlem yapıldı. Duygu tacirlerine ayrıca idari para cezası uygulandı.