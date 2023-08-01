Suriyelilerin dönüşü ekimde hızlanacak

Türkiye'de düzensiz göçle mücadele kapsamında daha sert tedbirler uygulamaya girerken, Suriyeli sığınmacıların güvenli bölgelere dönüşlerinin de Ekim ve Kasım ayında hızlanacağı belirtildi.

AK Parti kurmayları, yerel seçimlere giderken kaçak ve sığınmacıların Türkiye'nin en önemli gündem maddesi olmaktan çıkarmak istediklerini, bu kapsamda hükümet nezdinde de yeni değerlendirmelerin yapıldığını kaydetti. Önümüzdeki birkaç ay içinde, sığınmacıların Türkiye'deki hayat şartlarının kendileri açısından daha zor olacağını göreceklerini belirten AK Parti kaynakları, "Çünkü bu konuda şimdiye kadar birçok idari tedbir alındı. İkametleri zorlaştırılıyor. İzinsiz şehir değiştirenler tavizsiz bir şekilde geri gönderme merkezlerine gönderiliyorlar.

YÜCEL KAYAOĞLU-