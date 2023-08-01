Günübirlik evler vergi ödeyecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, son dönemde turizm yörelerinde de sıkça kullanılan ve güvenlik açısından da tehdit oluşturan günübirlik evlerle ilgili açıklama yaptı. Dünyada 'AirBnb' olarak tabir edilen ve bir apartmanın odasının ya da tamamının kiraya verilmesini içeren sistemle hizmet verenlerin belge almak zorunda olduğunu söyleyen Bakan Ersoy "Onlar da belge alacak, kayıt altına alınacak. Ayrıca oda kiraladığı kişilerin kimlik bilgilerini de alıp bildirmekle yükümlü olacaklar" dedi.

Bu işletmelerin gelirlerinin vergilendirileceğini belirten Ersoy "Karşı değiliz. Yasaklamak değil yararlanmak gerektiğini düşünüyoruz. Talep var, bunu sisteme dahil etmemiz gerek" diye konuştu. Rusya ve Ukrayna vatandaşlarının Türkiye'de aldığı evleri bu şekilde kiraya verdiğini de dile getirdi.

CANAN ERASLAN'-