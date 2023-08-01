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Deprem bölgesinin yazılı olmayan kuralı haline geldi: Davulsuz zurnasız düğün

50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği depremzede şehirlerde yaralar sarılıyor; hayat kayıplara ve acılara rağmen devam ediyor. Evlilikler ve düğünler de. Ama yazılı olmayan ve herkesin saygıyla uyduğu kurallar var: Düğünler davulsuz, zurnasız, konvoysuz, eğlencesiz... Ölenler için mutlaka dua ediliyor... Bizim katıldığımız Ayşe-Emin Bolat çiftinin düğünü de tam olarak böyleydi

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 01 Ağustos 2023 07:42, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2023 07:54
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Deprem bölgesinin yazılı olmayan kuralı haline geldi: Davulsuz zurnasız düğün

Deprem bölgesinde düğün mekanı olarak tek katlı ve açık alanlar tercih ediliyor. Ayrıca organizasyonlar genel olarak gece değil gündüz yapılıyor.

Kahramanmaraş'ta deprem konutlarını yerinde incelerken Dulkadiroğlu ilçesindeki Hamidiye Yurtları Sosyal Tesisleri'nde düğün merasimi yapan Emin-Ayşe Bolat çiftinin düğününe katıldık. Düğünden izlenimlerimiz şöyle:

GÜNDÜZ DÜĞÜNÜ TERCİH EDİLİYOR

Deprem bölgesindeki evlenecek çiftler olası yeni bir deprem korkusuyla düğünlerini gündüz yapmayı tercih ediyor. Salonlarda gündüz düğünleri için yer bulunamıyorken akşam rezervasyonları neredeyse boş. Düğün mekanı olarak tek katlı ve açık alanlar tercih ediliyor. Bunların yanı sıra gelin alma törenleri de sade bir şekilde yapılıyor.

MUTLUYUZ' YAZISI YOK

Düğün sahipleri depremde hayatını kaybeden binlerce insana saygı için düğün konvoyu gibi ritüellerden kaçınıyor. Gelin arabasına takılan 'Mutluyuz, evleniyoruz' gibi mesaj içeren yazılar da yazılmıyor.

İÇERİK DEĞİŞTİ

Bölge halkı, düğünlerin genel olarak sade geçtiğini, şehirlerinde çok az da olsa eğlenceli düğünlerin yapıldığını belirtiyor. Genellikle düğünlerin Mevlitli yapıldığını söyleyen vatandaş, Kur'an-ı Kerim okunarak hayatını kaybeden eş, dost, akrabalarını andıklarını kaydediyor.

YAKININI KAYBETMEYEN ÇOK AZ İNSAN VAR

Gece yapılan düğünlerin depremin ardından azaldığını söyleyen damat Emin Bolat, "Her an bir şey olabilir korkusu devam ediyor. Bu kadar kalabalık bir ortamı gündüz toplamanın ve sade bir düğün yapmanın daha uygun olacağını düşündük. Çünkü depremde herhangi bir yakınını, eşini, dostunu, tanıdığını kaybetmeyen çok az insan var. Biz de bu hassasiyeti göz önünde bulundurduk" dedi. Depremde iki yakın arkadaşını kaybeden Bolat, "Muhammed Yusuf Karaarslan ve Furkan Can Solmaz isimli çok yakın iki arkadaşımı kaybettim. Düğüne gelen çiçekleri onların adına alıp evimde bakacağım" diye konuştu.

BİR YANIMIZ BURUK

Gelin Ayşe Bolat ise bir daha böyle bir acının yaşanmaması için dua ettiğini söyledi. Gelin Bolat, depremden dolayı bir yanlarının buruk olduğunu belirterek, "Hayat devam ediyor biz de yaralarımızı sarmaya devam ediyoruz. Bugün vefat eden yakınlarımız da yanımızda olsun isterdik" ifadeleri ile duygularını paylaştı.

Gündem hep deprem

Düğüne gelin ve damadın konteyner ve çadır kentlerde yaşayan akrabaları da katıldı. Düğün esnasında yapılan muhabbetlerin gündemini ise yine deprem oluşturuyor. Kahramanmaraş'ta kurulan konteyner kentte yaşayan ve düğüne katılan Esat Asarkaya, "Garip bir duygu, yeni evimiz konteyner oldu. Bir nebze de olsa acılarımızı unutmak için yakınlarımızın düğününe katılarak onları yalnız bırakmıyoruz" şeklinde konuştu. Damadın akrabalarından Enes Küçükgünay, depremde nişanlı, sözlü olup evlilik hazırlığı yapan kişilerin olduğunu bu sebeple gelini evinden sessiz bir şekilde çıkardıklarını söyledi. Küçükgünay, "Davul, zurna ya da konfetiler atılmadı. Sessiz sakin bir şekilde kız almamızı yaptık düğün salonumuza geldik. Gelin ve damadın yanında olduk bizim için yeterli oldu" dedi.

Mehmet Güney

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