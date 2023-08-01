Yeni Şafak: YAŞ'ta hala FETÖ'yle hareket edenler ayıklanacak

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre: FETÖ, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan mücadeleyle hem TSK'dan hem de diğer kamu kurumlarından büyük oranda temizlendi. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta içindeki hakim ve savcı atama töreninde "Su uyur FETÖ uyumaz" diyerek terör örgütüyle mücadelenin sürmesi gerektiği mesajını verdi. Perşembe günü TSK'da atama ve terfiler için toplanacak Yüksek Askeri Şura da kripto FETÖ'cüler ve hala FETÖ'yle hareket edenlerin ayıklanması için önemli fırsat olacak.

KAMİKAZELİK YAPABİLİRLER

TSK'yı iyi bilen bazı kaynaklara göre, bütün ümitlerini ve kurtuluşlarını Cumhurbaşkanlığı seçimlerine bağlayan örgüt ile arkasındaki güçlerin, seçimde başarısız olunca farklı planları devreye sokma tehlikesi var. Bazı FETÖ'cüler kamikazelik ve intihar saldırısı bile yapabilir.

DOSYALAR İYİ İNCELENMELİ

Bu nedenle atama ve terfiler yapılırken, 15 Temmuz ile ilgili soruşturmalar ve mahkeme dosyalarındaki ifadelerin iyice gözden geçirilmesi gerekiyor. FETÖ'nün 15 Temmuz gecesi yayınladığı "sıkıyönetim atama listesinde" bazı görevler verdiği ve halen TSK'da bulunan isimlerin YAŞ'taki atama ve terfilerden önce dikkatle incelenmesi önemli.

MİLLİ İSİMLERİ HEDEF ALABİLİRLER

FETÖ'cülerin kendileri için tehdit olarak gördükleri subayları asılsız ihbarlarla "FETÖ'cü" diye fişlediği biliniyor. 15 Temmuz'un sinyallerini alan ve FETÖ'nün darbe girişimini aylar önce sezip canları pahasına devletin ilgili kurumlarını uyaran birçok isim hakkında bu şekilde raporlar hazırlandığı ortaya çıkmıştı. O dönemlerde ordundan ihraç edilmek istenen subaylar hakkında bu kez türlü gerekçelerle "emekliliğin" devreye sokulmasından endişe ediliyor.

Genelkurmay için 4 aday

YAŞ'ta gündeme gelmesi beklenen başlıklardan biri Yaşar Güler'in Milli Savunma Bakanı olmasının ardından boşalan Genelkurmay Başkanlığı'na getirilecek isim. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever Genelkurmay Başkanlığı'na vekaleten atanmıştı. Avsever'in asaleten atanıp atanmayacağı toplantıda belli olacakken, 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da teamüller gereği Genelkurmay Başkanlığı adayları arasında. Geçtiğimiz yıl atanan Hava ve Deniz Kuvvet Komutanlarının da görev süresinin dolmasına 1 yıl var.

YAŞ'ta bir ilke imza atacak

Yüksek Askeri Şura'ya ilk kez iki görevi birden idare eden komutanla gidilecek. Kara Kuvvetleri Komutanı ve Genelkurmay Başkanlığı'na vekaleten bakan Orgeneral Musa Avsever bir ilke imza atmış olacak. Avsever'in Genelkurmay Başkanlığı görevine atanmaması durumunda görevde bekleme süresi ve yaş haddinden emekliye ayrılması bekleniyor. Genelkurmay Başkanı olabilecek isimler arasında 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu bulunuyor. Harp Okulu'nun 1981 mezunu üç devre arkadaşı arasından Metin Gürak 2020'de, Sivri ve Bayraktaroğlu ise 2021'de orgeneralliğe terfi etmişti.

1 yıl süreleri var

Geçtiğimiz yıl açıklanan YAŞ kararları ile birlikte Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz emekliye sevk edilmişti. Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu Deniz Kuvvetleri Komutanı, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atanmışlardı. Görevlerinin birinci yıllarını dolduran komutanların bir yıllık görev süresi daha bulunuyor.