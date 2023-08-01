Van'da 1'i dini istismar terör örgütü olmak üzere 25 şüpheli yakalandı
Van'da geçen ay terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda 25 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ağustos 2023 09:22, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2023 09:58
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Ekiplerce, 1-31 Temmuz'da düzenlenen operasyonlarda, 14 PKK/KCK, 10 FETÖ ve 1 dini istismar terör örgütü şüphelisi yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı.