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Brent petrolün varil fiyatı 85,14 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 85,14 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ağustos 2023 09:39, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2023 09:40
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Brent petrolün varil fiyatı 85,14 dolar

Dün 85,58 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,43 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,34 azalışla 85,14 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,55 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'deki zayıf ekonomik veriler ve doların değer kazanması etkili oldu. Yeni haftaya yükselişle başlayan dolar endeksi, bugün 101,8 seviyelerine kadar çıktı.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanması dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getiriyor. Bu durum alımların azalmasına ve fiyatların düşmesine neden oluyor.

Çin'de bugün açıklanan verilere göre, Caixin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 49,2'ye geriledi. Dün açıklanan verilere göre ise 49,3 seviyesinde gerçekleşen imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi ülkede imalat sektörünün 4 ay üst üste daraldığını göstermişti.

Çin'de hükümetin ekonominin farklı alanlarını destekleme kararı almasına karşın, ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın önüne geçilememesi piyasalarda talep endişelerine yol açarak fiyatları aşağı yönlü baskıladı.

Öte yandan, Suudi Arabistan ve Rusya başta olmak üzere OPEC+ grubu ülkelerinin üretim kesintilerinin ardından yılın geri kalanında arz tarafındaki sıkılaşmanın artarak devam edeceğine yönelik endişeler fiyatlardaki düşüşü kısıtlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 85,38 ile 85,71 dolar aralığının direnç, 85,05 ile 84,72 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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