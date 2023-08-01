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Dolar/TL, 26,96 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 26,9640 seviyelerinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ağustos 2023 10:22, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2023 10:32
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Dolar/TL, 26,96 seviyesinden işlem görüyor

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 26,9360'tan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 26,9640'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 29,5880'den, sterlin/TL de yüzde 0,1 değer kazancıyla 34,5860'dan satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 102 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi ise bugün önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 1,0970 seviyesinde seyrediyor.

Küresel piyasalarda, dünya genelinde ekonomik aktiviteye ve enflasyon problemine ilişkin endişelerle karışık bir seyir öne çıkıyor.

Uzun süre enflasyon ve resesyon ikilemi arasında kalan dünya ekonomilerinin yumuşak iniş yapabilecekleri ihtimali varlık fiyatları üzerindeki baskıyı azaltsa da henüz makroekonomik verilerden alınan sinyallerin net bir mesaj vermemesi fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Analistler, bugün yurt içinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) yurt dışında ise ABD'de ve Avrupa'da imalat sanayi PMI, Avro Bölgesinde işsizlik oranı, ABD'de inşaat harcamaları ve JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 100 ve 99'un destek, 103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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