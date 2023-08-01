Altının gram fiyatı 1.696 lira seviyesinden işlem görüyor

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 1.702 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla yüzde 0,3 altında 1.696 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.790 lira, Cumhuriyet altını 11.250 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,5 azalışla 1.957 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, dünya genelinde ekonomik aktiviteye ve enflasyon problemine ilişkin endişelerle karışık bir seyir öne çıkıyor.

Uzun süre enflasyon ve resesyon ikilemi arasında kalan dünya ekonomilerinin yumuşak iniş yapabilecekleri ihtimali varlık fiyatları üzerindeki baskıyı azaltsa da henüz makroekonomik verilerden alınan sinyallerin net bir mesaj vermemesi fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Analistler, bugün yurt içinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) yurt dışında ise ABD'de ve Avrupa'da imalat sanayi PMI, Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı, ABD'de inşaat harcamaları ve JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.940 ve 1.930 doların destek, 1.970 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.